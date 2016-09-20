查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 鄂州市地税局 廉政提醒防腐败 湖北日报讯 “今年中秋，‘老朋友’飞信平台给我们发了廉政提醒‘十个严禁’，比去年的‘八个严禁’多了两个，不学不知道，每次节前提醒还是很有必要的。”鄂州市地税局节前“廉政提醒”引来干部职工热烈的学习交流。

该局坚持以“廉政提醒+明察暗访”的形式预防节日腐败，干部职工发生了从被动接受监督到主动加强学习的良好转变。廉政提醒即运用四个平台强化干部廉洁意识，飞信平台以文字短信提醒、微信公众号以警示漫画加案例分析提醒、鄂州市地税局网站以正式文件发布严肃提醒、节前集中警示教育以案例视频讲解和交流讨论形式提醒，入脑入心保证过节不过“劫”。明察暗访重在亮剑，该局多部门联合开展明察暗访，对公车私用、节日期间工作生活纪律、党员干部出入私人会所、违规发放津贴补贴和福利、公款旅游等问题开展集中检查，形成整治“节日腐败”的凌厉攻势。 （钟媛）





