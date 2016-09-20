我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
鄂州市地税局
廉政提醒防腐败
    湖北日报讯 “今年中秋，‘老朋友’飞信平台给我们发了廉政提醒‘十个严禁’，比去年的‘八个严禁’多了两个，不学不知道，每次节前提醒还是很有必要的。”鄂州市地税局节前“廉政提醒”引来干部职工热烈的学习交流。
    该局坚持以“廉政提醒+明察暗访”的形式预防节日腐败，干部职工发生了从被动接受监督到主动加强学习的良好转变。廉政提醒即运用四个平台强化干部廉洁意识，飞信平台以文字短信提醒、微信公众号以警示漫画加案例分析提醒、鄂州市地税局网站以正式文件发布严肃提醒、节前集中警示教育以案例视频讲解和交流讨论形式提醒，入脑入心保证过节不过“劫”。明察暗访重在亮剑，该局多部门联合开展明察暗访，对公车私用、节日期间工作生活纪律、党员干部出入私人会所、违规发放津贴补贴和福利、公款旅游等问题开展集中检查，形成整治“节日腐败”的凌厉攻势。 （钟媛）


   
　