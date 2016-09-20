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数字表述方式应一致
15
读者
2016.9.20 星期二
鄂州市地税局
廉政提醒防腐败
湖北日报讯 “今年中秋，‘老朋友’飞信平台给我们发了廉政提醒‘十个严禁’，比去年的‘八个严禁’多了两个，不学不知道，每次节前提醒还是很有必要的。”鄂州市地税局节前“廉政提醒”引来干部职工热烈的学习交流。
该局坚持以“廉政提醒+明察暗访”的形式预防节日腐败，干部职工发生了从被动接受监督到主动加强学习的良好转变。廉政提醒即运用四个平台强化干部廉洁意识，飞信平台以文字短信提醒、微信公众号以警示漫画加案例分析提醒、鄂州市地税局网站以正式文件发布严肃提醒、节前集中警示教育以案例视频讲解和交流讨论形式提醒，入脑入心保证过节不过“劫”。明察暗访重在亮剑，该局多部门联合开展明察暗访，对公车私用、节日期间工作生活纪律、党员干部出入私人会所、违规发放津贴补贴和福利、公款旅游等问题开展集中检查，形成整治“节日腐败”的凌厉攻势。 （钟媛）