查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 黄石市地税局稽查局 税法宣传接地气 湖北日报讯 为进一步推进“营改增”工作，有效促进公民纳税意识提升，近日，黄石市地税稽查局、国税稽查局和黄石市公安局经侦支队联合在黄石团城山武商量贩门前开展了税法宣传咨询活动。

此次联合宣传咨询活动以宣传营改增税收政策和发票知识为主要内容。活动现场专门设立了营改增注意事项、营改增发票办理规定和如何鉴别真假发票两个展板和收缴假发票展示区，吸引了许多市民纷纷前来驻足了解咨询。一位在商场从事房产出租的张先生，现场咨询了营改增后税收缴纳、发票使用领取等方面问题，国地税稽查人员均给予了耐心详细解答。

此次宣传活动主要针对市民关心的难点热点问题，实用性较强，活动期间联合宣传工作人员还现场向市民发放了黄石国地税稽查局、公安经侦支队联合印制的发票知识宣传手册、居民纳税指南等宣传资料，受到市民广泛欢迎。 （王志微 吴哲庚）





