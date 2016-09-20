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“一窗通办”优服务
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精准扶贫真给力
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数字表述方式应一致
15
读者
2016.9.20 星期二
荆门市掇刀区国税局
政策服务送上门
湖北日报讯 近日，掇刀区政协常委、湖北星球家俱装饰集团有限公司董事长艾星球在《掇刀区政协委员提案办理情况征询意见表》上写到：“提案办理满意，望国税部门更加支持！”并对上门进行政策辅导的掇刀区国税局工作人员表示感谢。
原来，在政协掇刀区第三届委员会第五次会议上，艾星球提出了“关于加大对酒店餐饮业扶持力度的建议”的提案。掇刀区国税局收到此提案后，积极开展送政策进企业活动，与纳税人一起剖析营改增政策税负变化因素，并助力纳税人实现优惠政策应享尽享，助推企业发展。
掇刀区国税局还充分利用税收政策宣传QQ群为纳税人服务，用于纳税服务提醒、税法宣传、政策咨询等，受到纳税人的好评。 （王中银 陈亮）