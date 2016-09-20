查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 荆门市掇刀区国税局 政策服务送上门 湖北日报讯 近日，掇刀区政协常委、湖北星球家俱装饰集团有限公司董事长艾星球在《掇刀区政协委员提案办理情况征询意见表》上写到：“提案办理满意，望国税部门更加支持！”并对上门进行政策辅导的掇刀区国税局工作人员表示感谢。

原来，在政协掇刀区第三届委员会第五次会议上，艾星球提出了“关于加大对酒店餐饮业扶持力度的建议”的提案。掇刀区国税局收到此提案后，积极开展送政策进企业活动，与纳税人一起剖析营改增政策税负变化因素，并助力纳税人实现优惠政策应享尽享，助推企业发展。

掇刀区国税局还充分利用税收政策宣传QQ群为纳税人服务，用于纳税服务提醒、税法宣传、政策咨询等，受到纳税人的好评。 （王中银 陈亮）





