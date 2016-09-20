我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
----  
 
15 读者 2016.9.20 星期二
荆门市掇刀区国税局
政策服务送上门
    湖北日报讯 近日，掇刀区政协常委、湖北星球家俱装饰集团有限公司董事长艾星球在《掇刀区政协委员提案办理情况征询意见表》上写到：“提案办理满意，望国税部门更加支持！”并对上门进行政策辅导的掇刀区国税局工作人员表示感谢。
    原来，在政协掇刀区第三届委员会第五次会议上，艾星球提出了“关于加大对酒店餐饮业扶持力度的建议”的提案。掇刀区国税局收到此提案后，积极开展送政策进企业活动，与纳税人一起剖析营改增政策税负变化因素，并助力纳税人实现优惠政策应享尽享，助推企业发展。
    掇刀区国税局还充分利用税收政策宣传QQ群为纳税人服务，用于纳税服务提醒、税法宣传、政策咨询等，受到纳税人的好评。 （王中银 陈亮）


   
　