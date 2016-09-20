查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 武汉市蔡甸区地税局 多措并举保税收 湖北日报讯 面对“营改增”后地税部门主体税种缺失、收入格局转变的新形势，蔡甸区地税局不等不靠，主动采取一系列措施，确保收入任务能圆满完成。

一是加强人员业务培训。该局建立“每周一课”培训制度，通过干部轮训、疑难点解答、定期考核验收等方式加强业务素质。二是完善信息管税制度。从相关部门取得的近五年土地“招拍挂”信息为基础，组织开展了对房产税、城镇土地使用税专项清查工作，共计清理相关税费1250余万元。三是加大欠税清理力度。“地毯式”清理实欠信息，将欠税户落实到该局党组班子成员，通过采取冻结、银行强划等强制措施，压缩欠税3137万元。四是强化评查力度。今年纳税评估和稽查部门共计查补税款2597万元。

该局科学有效的措施保障了组织收入的稳定增长。据统计，6至8月，剔除营业税，该局完成武汉市政府考核目标数39992万元，比去年同期增长24%。 （陈之平 柯迪）





