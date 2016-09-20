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数字表述方式应一致
15
读者
2016.9.20 星期二
武汉市蔡甸区地税局
多措并举保税收
湖北日报讯 面对“营改增”后地税部门主体税种缺失、收入格局转变的新形势，蔡甸区地税局不等不靠，主动采取一系列措施，确保收入任务能圆满完成。
一是加强人员业务培训。该局建立“每周一课”培训制度，通过干部轮训、疑难点解答、定期考核验收等方式加强业务素质。二是完善信息管税制度。从相关部门取得的近五年土地“招拍挂”信息为基础，组织开展了对房产税、城镇土地使用税专项清查工作，共计清理相关税费1250余万元。三是加大欠税清理力度。“地毯式”清理实欠信息，将欠税户落实到该局党组班子成员，通过采取冻结、银行强划等强制措施，压缩欠税3137万元。四是强化评查力度。今年纳税评估和稽查部门共计查补税款2597万元。
该局科学有效的措施保障了组织收入的稳定增长。据统计，6至8月，剔除营业税，该局完成武汉市政府考核目标数39992万元，比去年同期增长24%。 （陈之平 柯迪）