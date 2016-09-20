我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
武汉市蔡甸区地税局
多措并举保税收
    湖北日报讯 面对“营改增”后地税部门主体税种缺失、收入格局转变的新形势，蔡甸区地税局不等不靠，主动采取一系列措施，确保收入任务能圆满完成。
    一是加强人员业务培训。该局建立“每周一课”培训制度，通过干部轮训、疑难点解答、定期考核验收等方式加强业务素质。二是完善信息管税制度。从相关部门取得的近五年土地“招拍挂”信息为基础，组织开展了对房产税、城镇土地使用税专项清查工作，共计清理相关税费1250余万元。三是加大欠税清理力度。“地毯式”清理实欠信息，将欠税户落实到该局党组班子成员，通过采取冻结、银行强划等强制措施，压缩欠税3137万元。四是强化评查力度。今年纳税评估和稽查部门共计查补税款2597万元。
    该局科学有效的措施保障了组织收入的稳定增长。据统计，6至8月，剔除营业税，该局完成武汉市政府考核目标数39992万元，比去年同期增长24%。 （陈之平 柯迪）


   
　