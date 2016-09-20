我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
荆门市东宝区地税局
精准扶贫真给力
    湖北日报讯 为落实荆门市东宝区地税局扶贫驻点村——东宝区马河镇白泥村光伏发电项目。今年3月底开始，东宝区地税局扶贫工作队与白泥村村两委一同，先后前往东宝区发改委、东宝区电力局等部门办理项目立项、并网发电等相关手续，并联系安装154块总计40千瓦的光伏发电板。
    该项目作为东宝区白泥村扶贫发展项目之一，拟投资36万元，其中东宝区地税局拟拨付帮扶款15万元，目前已拨付到位5万元。自9月3日起，该工程开始并网发电，日发送电量168度，预计每年可为该村带来6万余元收入。同时，东宝区地税局扶贫工作队还积极为村贫困户易昌瑞办理创业贷款，帮助建立20千瓦的光伏发电板，为其找到了脱贫的新方法。 （潘友林 谢守富）


   
　