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15
读者
2016.9.20 星期二
荆门市东宝区地税局
精准扶贫真给力
湖北日报讯 为落实荆门市东宝区地税局扶贫驻点村——东宝区马河镇白泥村光伏发电项目。今年3月底开始，东宝区地税局扶贫工作队与白泥村村两委一同，先后前往东宝区发改委、东宝区电力局等部门办理项目立项、并网发电等相关手续，并联系安装154块总计40千瓦的光伏发电板。
该项目作为东宝区白泥村扶贫发展项目之一，拟投资36万元，其中东宝区地税局拟拨付帮扶款15万元，目前已拨付到位5万元。自9月3日起，该工程开始并网发电，日发送电量168度，预计每年可为该村带来6万余元收入。同时，东宝区地税局扶贫工作队还积极为村贫困户易昌瑞办理创业贷款，帮助建立20千瓦的光伏发电板，为其找到了脱贫的新方法。 （潘友林 谢守富）