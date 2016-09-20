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·“拨”应为“拔”
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“一窗通办”优服务
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精准扶贫真给力
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数字表述方式应一致
15
读者
2016.9.20 星期二
黄冈市团风县地税局
履职尽责出实招
湖北日报讯 为进一步巩固党风廉政建设成果，切实增强党员干部责任意识、规矩意识、自律意识。近年来，团风县地税局紧抓党风廉政建设，努力营造风清气正的工作氛围。
学习党内两部法规。该局把党内两部法规编印成小册子发给每位党员干部，要求在业余时间认真研读，切实学深学透。在“一周一学”课堂、民主生活会上，组织党员干部进行集中学习交流发言。
开展履职尽责“回头看”。坚持问题导向，对照上一年度履职尽责工作实施方案，重点检查整改落实情况，特别是针对纳税人提出的合理化建议，要求逐条对照落实，不断提高服务水平和质量。
加大日常巡查频次和力度。不定期巡查工作纪律，对违反工作纪律的干部进行责任追究，约束规范干部的思想和行为，铭记“混不得、懒不得”，着力根治“庸、懒、散、软”，着力打造一支政治思想与业务技能过硬的地税干部队伍。 （王小伟）