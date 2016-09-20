我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
----  
 
15 读者 2016.9.20 星期二
黄冈市团风县地税局
履职尽责出实招
    湖北日报讯 为进一步巩固党风廉政建设成果，切实增强党员干部责任意识、规矩意识、自律意识。近年来，团风县地税局紧抓党风廉政建设，努力营造风清气正的工作氛围。
    学习党内两部法规。该局把党内两部法规编印成小册子发给每位党员干部，要求在业余时间认真研读，切实学深学透。在“一周一学”课堂、民主生活会上，组织党员干部进行集中学习交流发言。
    开展履职尽责“回头看”。坚持问题导向，对照上一年度履职尽责工作实施方案，重点检查整改落实情况，特别是针对纳税人提出的合理化建议，要求逐条对照落实，不断提高服务水平和质量。
    加大日常巡查频次和力度。不定期巡查工作纪律，对违反工作纪律的干部进行责任追究，约束规范干部的思想和行为，铭记“混不得、懒不得”，着力根治“庸、懒、散、软”，着力打造一支政治思想与业务技能过硬的地税干部队伍。 （王小伟）


   
　