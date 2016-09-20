查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 黄冈市团风县地税局 履职尽责出实招 湖北日报讯 为进一步巩固党风廉政建设成果，切实增强党员干部责任意识、规矩意识、自律意识。近年来，团风县地税局紧抓党风廉政建设，努力营造风清气正的工作氛围。

学习党内两部法规。该局把党内两部法规编印成小册子发给每位党员干部，要求在业余时间认真研读，切实学深学透。在“一周一学”课堂、民主生活会上，组织党员干部进行集中学习交流发言。

开展履职尽责“回头看”。坚持问题导向，对照上一年度履职尽责工作实施方案，重点检查整改落实情况，特别是针对纳税人提出的合理化建议，要求逐条对照落实，不断提高服务水平和质量。

加大日常巡查频次和力度。不定期巡查工作纪律，对违反工作纪律的干部进行责任追究，约束规范干部的思想和行为，铭记“混不得、懒不得”，着力根治“庸、懒、散、软”，着力打造一支政治思想与业务技能过硬的地税干部队伍。 （王小伟）





