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15
读者
2016.9.20 星期二
襄阳市南漳县地税局
“一窗通办”优服务
湖北日报讯 自国地税共驻南漳县政务服务中心联合办税以来，南漳县国地税局紧密协作、主动作为，以服务融合深度为抓手，求执法整合精度，拓信息聚合广度，保税费收入进度。
在8个“一窗通办”窗口，纳税人的国地涉税业务可一次办结，所有税费种“捆绑”征收。联合办税厅通过明确通办职责、加大培训力度、严格绩效管理等一系列举措，确保通办窗口人员国地税业务办理流程“一口清”、国地税征管基础业务“一口清”。在通办窗口不再有国税人、地税人之分，“你就是我、我就是你，大家都是税务人”，既便利了纳税人办税，也有效地防范了税款流失。
自4月1日进驻以来，联合办税厅共办理国地税业务32604笔，入库税费款42158万元，其中“一窗式”通办18630笔，入库税费款30652万元。“一窗式”通办占比分别为57%、72%。
（陈都 周强）