查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 襄阳市南漳县地税局 “一窗通办”优服务 湖北日报讯 自国地税共驻南漳县政务服务中心联合办税以来，南漳县国地税局紧密协作、主动作为，以服务融合深度为抓手，求执法整合精度，拓信息聚合广度，保税费收入进度。

在8个“一窗通办”窗口，纳税人的国地涉税业务可一次办结，所有税费种“捆绑”征收。联合办税厅通过明确通办职责、加大培训力度、严格绩效管理等一系列举措，确保通办窗口人员国地税业务办理流程“一口清”、国地税征管基础业务“一口清”。在通办窗口不再有国税人、地税人之分，“你就是我、我就是你，大家都是税务人”，既便利了纳税人办税，也有效地防范了税款流失。

自4月1日进驻以来，联合办税厅共办理国地税业务32604笔，入库税费款42158万元，其中“一窗式”通办18630笔，入库税费款30652万元。“一窗式”通办占比分别为57%、72%。

（陈都 周强）





