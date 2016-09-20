我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
襄阳市南漳县地税局
“一窗通办”优服务
    湖北日报讯 自国地税共驻南漳县政务服务中心联合办税以来，南漳县国地税局紧密协作、主动作为，以服务融合深度为抓手，求执法整合精度，拓信息聚合广度，保税费收入进度。
    在8个“一窗通办”窗口，纳税人的国地涉税业务可一次办结，所有税费种“捆绑”征收。联合办税厅通过明确通办职责、加大培训力度、严格绩效管理等一系列举措，确保通办窗口人员国地税业务办理流程“一口清”、国地税征管基础业务“一口清”。在通办窗口不再有国税人、地税人之分，“你就是我、我就是你，大家都是税务人”，既便利了纳税人办税，也有效地防范了税款流失。
    自4月1日进驻以来，联合办税厅共办理国地税业务32604笔，入库税费款42158万元，其中“一窗式”通办18630笔，入库税费款30652万元。“一窗式”通办占比分别为57%、72%。
（陈都 周强）


   
　