我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
    湖北日报讯 图为：湖北日报8月26日11版
　　图为：湖北日报8月27日6版
　　图为：湖北日报8月29日9版

    历时4天的武汉诗歌节轰动江城。湖北日报先后推出《点亮诗意江城的浪漫星空》（8月26日11版）《武汉诗歌节诗歌音乐会举行》（8月27日6版）《武汉诗歌节重现诗歌黄金年代》（8月29日9版）等报道，把读者带进诗意星空，分享诗意生活，让人心旷神怡。
    数百人参与的中华诗词少儿吟诵会，99位中外诗人谈诗论诗，1万多名观众赏诗诵诗，3000多本诗集销售一空，诗歌节唤醒武汉的诗性基因。这样宏大的场景，火热的激情，顿使人感到：琅琅诗韵，弥漫江城，乐了黄鹤，醉了白云。
    一个卓尔书店办“火”一场诗歌节，它的亮点在哪里？贴近民众，开门迎客。诗歌节的15场活动，全部对读者免费开放，白发垂髫纷纷登场，放声吟诵，群众成为诗歌节的主角。让高雅文化拥抱民间，才能焕发生机。这对我们如何增强文化自信，打造文化强省，丰富群众文化生活，带来有益启示。
    本届诗歌节展现出来的巨大魅力，还在于其丰富多彩的活动与内涵，如闻一多诗歌奖颁奖仪式、外国诗人面对面等。特别是诗漫江城诗歌音乐会，在飞扬的诗意中，展现了一个城市的温度与风度：文化孕文明，江城亦诗城。
武汉读者 辛华


   
　