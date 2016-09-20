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15
读者
2016.9.20 星期二
图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
湖北日报讯 图为：湖北日报8月26日11版
图为：湖北日报8月27日6版
图为：湖北日报8月29日9版
历时4天的武汉诗歌节轰动江城。湖北日报先后推出《点亮诗意江城的浪漫星空》（8月26日11版）《武汉诗歌节诗歌音乐会举行》（8月27日6版）《武汉诗歌节重现诗歌黄金年代》（8月29日9版）等报道，把读者带进诗意星空，分享诗意生活，让人心旷神怡。
数百人参与的中华诗词少儿吟诵会，99位中外诗人谈诗论诗，1万多名观众赏诗诵诗，3000多本诗集销售一空，诗歌节唤醒武汉的诗性基因。这样宏大的场景，火热的激情，顿使人感到：琅琅诗韵，弥漫江城，乐了黄鹤，醉了白云。
一个卓尔书店办“火”一场诗歌节，它的亮点在哪里？贴近民众，开门迎客。诗歌节的15场活动，全部对读者免费开放，白发垂髫纷纷登场，放声吟诵，群众成为诗歌节的主角。让高雅文化拥抱民间，才能焕发生机。这对我们如何增强文化自信，打造文化强省，丰富群众文化生活，带来有益启示。
本届诗歌节展现出来的巨大魅力，还在于其丰富多彩的活动与内涵，如闻一多诗歌奖颁奖仪式、外国诗人面对面等。特别是诗漫江城诗歌音乐会，在飞扬的诗意中，展现了一个城市的温度与风度：文化孕文明，江城亦诗城。
武汉读者 辛华