我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
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·精准扶贫真给力
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·税法宣传接地气
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·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
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·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
有诗意 有力量
    湖北日报讯 记者 别鸣

    诗人北岛明显地老了。但是，当他言说自己曾经中风昏迷，一度失去对文字和语言的控制能力，直到去年语言能力才起色明显，开始重新写作的时候，依然让我感到震惊。
    作为一名文化记者，我对于近两年来越来越多的诗歌活动采访，应该说已经驾轻就熟。但是，8月举办的武汉诗歌节在读者中形成的热潮，同样让我感到震惊。
    在武汉诗歌节的任何一个公开场合，北岛总是不断被人簇拥着，要求合影、签名甚至聊两句。他有些啼笑皆非地说：“我都感到很奇怪了，我什么时候就变成了一个明星啊？”不仅仅是北岛，参加活动的诗人吉狄马加、李少君等都感慨，武汉诗歌节让诗人们仿佛回到30年前，“重现了诗歌的黄金年代”。
    余生也晚，30年前我还是读不懂朦胧诗的小学生。但是成年后，我曾经亲眼目睹过诗人的落寞和诗歌的没落。很多年过去，诗歌好像真的仅仅只是一种传说，人人都在说诗人海子，却没有多少人真正读过他的诗。
    当网络时代来临，有人开始哀叹纯文学即将消亡的时候，诗歌却如同诗人北岛的身体一样，在悄无声息之间，不知不觉地复苏，萌动，热闹起来。其中，湖北女诗人余秀华大热，可算最好的实例。
    有诗意处就有力量。诗歌的命运，让我不由想到新闻人的命运。
    博尔赫斯说，我们有两种看待时间大河的方式：一种是从过去，时间不知不觉地穿过此刻的我们，流向未来；还有一种比较猛，它迎面而来，从未来，你眼睁睁看着它越过我们，消失于过去。
    今天不断沉浸回望报纸的黄金时代，其实已经没有任何意义。但是，就如相信诗歌的力量一样，我坚信新闻这个职业形态将永存，惟一的问题是：它将如何继续存在？
    只有真正一流的诗人，才有可能涉过岁月的淘洗，熬过寂寞的冰河期，来到今天的重新复苏。新闻人亦然。
    罗曼·罗兰说，真正的英雄主义只有一种，就是知道生活的真相，仍然热爱它。
    我相信诗意的力量，更坚信新闻的意义。


   
　