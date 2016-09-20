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15
读者
2016.9.20 星期二
有诗意 有力量
湖北日报讯 记者 别鸣
诗人北岛明显地老了。但是，当他言说自己曾经中风昏迷，一度失去对文字和语言的控制能力，直到去年语言能力才起色明显，开始重新写作的时候，依然让我感到震惊。
作为一名文化记者，我对于近两年来越来越多的诗歌活动采访，应该说已经驾轻就熟。但是，8月举办的武汉诗歌节在读者中形成的热潮，同样让我感到震惊。
在武汉诗歌节的任何一个公开场合，北岛总是不断被人簇拥着，要求合影、签名甚至聊两句。他有些啼笑皆非地说：“我都感到很奇怪了，我什么时候就变成了一个明星啊？”不仅仅是北岛，参加活动的诗人吉狄马加、李少君等都感慨，武汉诗歌节让诗人们仿佛回到30年前，“重现了诗歌的黄金年代”。
余生也晚，30年前我还是读不懂朦胧诗的小学生。但是成年后，我曾经亲眼目睹过诗人的落寞和诗歌的没落。很多年过去，诗歌好像真的仅仅只是一种传说，人人都在说诗人海子，却没有多少人真正读过他的诗。
当网络时代来临，有人开始哀叹纯文学即将消亡的时候，诗歌却如同诗人北岛的身体一样，在悄无声息之间，不知不觉地复苏，萌动，热闹起来。其中，湖北女诗人余秀华大热，可算最好的实例。
有诗意处就有力量。诗歌的命运，让我不由想到新闻人的命运。
博尔赫斯说，我们有两种看待时间大河的方式：一种是从过去，时间不知不觉地穿过此刻的我们，流向未来；还有一种比较猛，它迎面而来，从未来，你眼睁睁看着它越过我们，消失于过去。
今天不断沉浸回望报纸的黄金时代，其实已经没有任何意义。但是，就如相信诗歌的力量一样，我坚信新闻这个职业形态将永存，惟一的问题是：它将如何继续存在？
只有真正一流的诗人，才有可能涉过岁月的淘洗，熬过寂寞的冰河期，来到今天的重新复苏。新闻人亦然。
罗曼·罗兰说，真正的英雄主义只有一种，就是知道生活的真相，仍然热爱它。
我相信诗意的力量，更坚信新闻的意义。