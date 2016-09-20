我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
武汉市黄陂区地税局
税点设在“家门口”
    湖北日报讯 “现在家门口办税点就可开发票，省时省心又方便。”近日，房东张先生在黄陂地税滠口服务站开好发票后由衷点赞道。
    自全面“营改增”以来，黄陂区地税局着力升级改造办税网点，先后设立了前川、滠口、武湖、三里、木兰、长岭六个办税服务站，配合黄陂区局、盘龙办税大厅和政务中心、房管局契税窗口，逐步形成了覆盖全区、就近可选的办税服务网络。在金税三期系统上线后，该局利用地税成熟的街道服务站管理模式，与黄陂区国税局协同共建服务站，目前服务站可办理发票代开、提供税收宣传和政策咨询等多项办税服务，为纳税人打造了“家门口”的地税局。截至目前，各服务站累计征收地方税费376.97万元，受理发票代开业务1921笔，代开增值税发票1983份，累计代征增值税244836元，代开发票业务量居武汉市第三，在新城区中排名第一。 （汪敏 赵致辉）


   
　