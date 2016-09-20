查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 武汉市黄陂区地税局 税点设在“家门口” 湖北日报讯 “现在家门口办税点就可开发票，省时省心又方便。”近日，房东张先生在黄陂地税滠口服务站开好发票后由衷点赞道。

自全面“营改增”以来，黄陂区地税局着力升级改造办税网点，先后设立了前川、滠口、武湖、三里、木兰、长岭六个办税服务站，配合黄陂区局、盘龙办税大厅和政务中心、房管局契税窗口，逐步形成了覆盖全区、就近可选的办税服务网络。在金税三期系统上线后，该局利用地税成熟的街道服务站管理模式，与黄陂区国税局协同共建服务站，目前服务站可办理发票代开、提供税收宣传和政策咨询等多项办税服务，为纳税人打造了“家门口”的地税局。截至目前，各服务站累计征收地方税费376.97万元，受理发票代开业务1921笔，代开增值税发票1983份，累计代征增值税244836元，代开发票业务量居武汉市第三，在新城区中排名第一。 （汪敏 赵致辉）





