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15
读者
2016.9.20 星期二
武汉市黄陂区地税局
税点设在“家门口”
湖北日报讯 “现在家门口办税点就可开发票，省时省心又方便。”近日，房东张先生在黄陂地税滠口服务站开好发票后由衷点赞道。
自全面“营改增”以来，黄陂区地税局着力升级改造办税网点，先后设立了前川、滠口、武湖、三里、木兰、长岭六个办税服务站，配合黄陂区局、盘龙办税大厅和政务中心、房管局契税窗口，逐步形成了覆盖全区、就近可选的办税服务网络。在金税三期系统上线后，该局利用地税成熟的街道服务站管理模式，与黄陂区国税局协同共建服务站，目前服务站可办理发票代开、提供税收宣传和政策咨询等多项办税服务，为纳税人打造了“家门口”的地税局。截至目前，各服务站累计征收地方税费376.97万元，受理发票代开业务1921笔，代开增值税发票1983份，累计代征增值税244836元，代开发票业务量居武汉市第三，在新城区中排名第一。 （汪敏 赵致辉）