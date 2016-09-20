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15
读者
2016.9.20 星期二
咸宁市地税局稽查局
税务稽查双随机
湖北日报讯 今年以来，咸宁市地税局稽查局按照国家税务总局的统一部署，积极开展“检查对象随机抽取，检查人员随机抽定”稽查工作模式，有力促进了税法遵从和公平竞争。
年初，该局科学安排年度税务稽查随机抽查工作计划，制订了严密的实施方案，对所有待查对象，除线索明显涉嫌偷逃骗抗税直接立案查处外，均通过摇号方式，从税务稽查对象分类名录库和税务稽查异常对象名录库中随机抽取13户纳税人列为2016年本级稽查计划；对实施检查的执法人员，该局通过摇号方式，从税务稽查执法检查人员分类名录库中随机选派。
通过开启“双随机”稽查工作模式，既有效地防止了税务稽查“想查谁就查谁”的随意性，同时又有效防范了税务稽查中的人情税和关系税，充分发挥了税务稽查职能作用，整顿规范了税收秩序，促进了市场公平竞争，较好地服务了经济社会发展。 （余志雄）