我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
咸宁市地税局稽查局
税务稽查双随机
    湖北日报讯 今年以来，咸宁市地税局稽查局按照国家税务总局的统一部署，积极开展“检查对象随机抽取，检查人员随机抽定”稽查工作模式，有力促进了税法遵从和公平竞争。
    年初，该局科学安排年度税务稽查随机抽查工作计划，制订了严密的实施方案，对所有待查对象，除线索明显涉嫌偷逃骗抗税直接立案查处外，均通过摇号方式，从税务稽查对象分类名录库和税务稽查异常对象名录库中随机抽取13户纳税人列为2016年本级稽查计划；对实施检查的执法人员，该局通过摇号方式，从税务稽查执法检查人员分类名录库中随机选派。
    通过开启“双随机”稽查工作模式，既有效地防止了税务稽查“想查谁就查谁”的随意性，同时又有效防范了税务稽查中的人情税和关系税，充分发挥了税务稽查职能作用，整顿规范了税收秩序，促进了市场公平竞争，较好地服务了经济社会发展。 （余志雄）


   
　