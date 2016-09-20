查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 咸宁市地税局稽查局 税务稽查双随机 湖北日报讯 今年以来，咸宁市地税局稽查局按照国家税务总局的统一部署，积极开展“检查对象随机抽取，检查人员随机抽定”稽查工作模式，有力促进了税法遵从和公平竞争。

年初，该局科学安排年度税务稽查随机抽查工作计划，制订了严密的实施方案，对所有待查对象，除线索明显涉嫌偷逃骗抗税直接立案查处外，均通过摇号方式，从税务稽查对象分类名录库和税务稽查异常对象名录库中随机抽取13户纳税人列为2016年本级稽查计划；对实施检查的执法人员，该局通过摇号方式，从税务稽查执法检查人员分类名录库中随机选派。

通过开启“双随机”稽查工作模式，既有效地防止了税务稽查“想查谁就查谁”的随意性，同时又有效防范了税务稽查中的人情税和关系税，充分发挥了税务稽查职能作用，整顿规范了税收秩序，促进了市场公平竞争，较好地服务了经济社会发展。 （余志雄）





