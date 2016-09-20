查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 武汉市洪山区地税局 征文活动传家风 湖北日报讯 近日，洪山区地税局在该局地税系统开展了“读清风正气故事 弘清白家风美德”主题征文活动，以弘扬清风正气，传承清廉家风。

活动根据有关“把家风建设摆在重要位置”的讲话精神，按照开展学习教育活动要求，该局党员干部认真阅读了方志敏《清贫》、方纪《挥手之间》、茅盾《白杨礼赞》等文章，学习了老一辈无产阶级革命家有关清廉家风的故事，要求党员干部特别是领导干部带头立家规、传家训、育家风，并通过各种形式积极参与创作家训格言、写家书手札、讲家风故事征文活动，受到党员干部的热烈响应，活动共征集稿件40余篇。

此次征文活动，该局用实际行动培育和践行社会主义核心价值观，弘扬了中华民族传统美德，大力倡导了知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚，积极传承中华优秀传统文化，强化了家风、家训、家教在思想道德建设中的作用。 （汪勤）





