我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
武汉市洪山区地税局
征文活动传家风
    湖北日报讯 近日，洪山区地税局在该局地税系统开展了“读清风正气故事 弘清白家风美德”主题征文活动，以弘扬清风正气，传承清廉家风。
    活动根据有关“把家风建设摆在重要位置”的讲话精神，按照开展学习教育活动要求，该局党员干部认真阅读了方志敏《清贫》、方纪《挥手之间》、茅盾《白杨礼赞》等文章，学习了老一辈无产阶级革命家有关清廉家风的故事，要求党员干部特别是领导干部带头立家规、传家训、育家风，并通过各种形式积极参与创作家训格言、写家书手札、讲家风故事征文活动，受到党员干部的热烈响应，活动共征集稿件40余篇。
    此次征文活动，该局用实际行动培育和践行社会主义核心价值观，弘扬了中华民族传统美德，大力倡导了知荣辱、讲正气、作奉献、促和谐的良好风尚，积极传承中华优秀传统文化，强化了家风、家训、家教在思想道德建设中的作用。 （汪勤）


   
　