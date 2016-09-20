我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
武汉化工区地税局
绩效管理显成效
    湖北日报讯 截止8月底，武汉化工区地税局征管核心系统各项考核指标均为满分，尚未发生任何一起绩效扣分事件，成为武汉市地税系统四个没有绩效扣分的区局之一。该局干部主动作为，开发出绩效管理网络爬虫系统，对涉税数据进行抓取分析，将原查询耗时5分钟的工作量缩短为5秒，工作效率同比提高59倍。
    今年2月份以来，该局按照上级统一部署，大力落实和推行绩效管理4.0系统，将绩效管理与税收战略目标相结合，落实税收重点工作任务，提升税务形象等方面取得了明显成效，为服务经济社会发展作出了贡献。
    以绩效为统领推进各项工作。截止8月底，该局高效完成年度各类税费清结工作，清结面和汇算面均为100%；12万自行申报人数同比增长188.31%；以94分的优秀成绩通过机关档案目标管理省一级考评；推动营改增各项工作顺利完成。 （蒋子忻 徐飞鹏）


   
　