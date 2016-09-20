查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第15版 读者 ·我的田不会枯黄一片 ·我的家一库清水永续 ·“拨”应为“拔” ·绩效管理显成效 ·征文活动传家风 ·税务稽查双随机 ·税点设在“家门口” ·有诗意 有力量 ·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 ·“一窗通办”优服务 ·履职尽责出实招 ·精准扶贫真给力 ·多措并举保税收 ·政策服务送上门 ·税法宣传接地气 ·廉政提醒防腐败 ·奖励政策惠民生 ·长征精神的时代解读 ·微评 ·数字表述方式应一致 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 我的田不会枯黄一片 · 我的家一库清水永续 · “拨”应为“拔” · 绩效管理显成效 · 征文活动传家风 · 税务稽查双随机 · 税点设在“家门口” · 有诗意 有力量 · 图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城 · “一窗通办”优服务 · 履职尽责出实招 · 精准扶贫真给力 · 多措并举保税收 · 政策服务送上门 · 税法宣传接地气 · 廉政提醒防腐败 · 奖励政策惠民生 · 长征精神的时代解读 · 微评 · 数字表述方式应一致 15 读者 2016.9.20 星期二 武汉化工区地税局 绩效管理显成效 湖北日报讯 截止8月底，武汉化工区地税局征管核心系统各项考核指标均为满分，尚未发生任何一起绩效扣分事件，成为武汉市地税系统四个没有绩效扣分的区局之一。该局干部主动作为，开发出绩效管理网络爬虫系统，对涉税数据进行抓取分析，将原查询耗时5分钟的工作量缩短为5秒，工作效率同比提高59倍。

今年2月份以来，该局按照上级统一部署，大力落实和推行绩效管理4.0系统，将绩效管理与税收战略目标相结合，落实税收重点工作任务，提升税务形象等方面取得了明显成效，为服务经济社会发展作出了贡献。

以绩效为统领推进各项工作。截止8月底，该局高效完成年度各类税费清结工作，清结面和汇算面均为100%；12万自行申报人数同比增长188.31%；以94分的优秀成绩通过机关档案目标管理省一级考评；推动营改增各项工作顺利完成。 （蒋子忻 徐飞鹏）





