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·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
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·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
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“一窗通办”优服务
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精准扶贫真给力
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数字表述方式应一致
15
读者
2016.9.20 星期二
武汉化工区地税局
绩效管理显成效
湖北日报讯 截止8月底，武汉化工区地税局征管核心系统各项考核指标均为满分，尚未发生任何一起绩效扣分事件，成为武汉市地税系统四个没有绩效扣分的区局之一。该局干部主动作为，开发出绩效管理网络爬虫系统，对涉税数据进行抓取分析，将原查询耗时5分钟的工作量缩短为5秒，工作效率同比提高59倍。
今年2月份以来，该局按照上级统一部署，大力落实和推行绩效管理4.0系统，将绩效管理与税收战略目标相结合，落实税收重点工作任务，提升税务形象等方面取得了明显成效，为服务经济社会发展作出了贡献。
以绩效为统领推进各项工作。截止8月底，该局高效完成年度各类税费清结工作，清结面和汇算面均为100%；12万自行申报人数同比增长188.31%；以94分的优秀成绩通过机关档案目标管理省一级考评；推动营改增各项工作顺利完成。 （蒋子忻 徐飞鹏）