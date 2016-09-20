我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
我的家一库清水永续
    湖北日报讯 以往，各地在外成功人士和游子们大多捐款捐物，建桥修路，改善家乡的基础设施。而8月30日8版《通城百余游子捐资保护家乡一库清水》一文，从一个全新的视角报道游子如何反哺家乡。
    通城百余名游子通过捐资保护家乡水库，传播生态发展理念，改变农民观念，带动千余村民争当护水志愿者，为保护家乡的水源做贡献。
    记者手记《保护也是发展》，简明扼要地点明新闻价值和事件的深刻意义，是对新闻主题的升华和补充。
    通城游子眼光长远，为家乡建设提供另一种思路，值得借签。
    安陆市雷公镇罗庙小学 卢润明


   
　