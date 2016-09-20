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·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
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数字表述方式应一致
15
读者
2016.9.20 星期二
我的家一库清水永续
湖北日报讯 以往，各地在外成功人士和游子们大多捐款捐物，建桥修路，改善家乡的基础设施。而8月30日8版《通城百余游子捐资保护家乡一库清水》一文，从一个全新的视角报道游子如何反哺家乡。
通城百余名游子通过捐资保护家乡水库，传播生态发展理念，改变农民观念，带动千余村民争当护水志愿者，为保护家乡的水源做贡献。
记者手记《保护也是发展》，简明扼要地点明新闻价值和事件的深刻意义，是对新闻主题的升华和补充。
通城游子眼光长远，为家乡建设提供另一种思路，值得借签。
安陆市雷公镇罗庙小学 卢润明