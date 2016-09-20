我的田不会枯黄一片我的家一库清水永续“拨”应为“拔”绩效管理显成效征文活动传家风税务稽查双随机税点设在“家门口”有诗意 有力量图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城“一窗通办”优服务履职尽责出实招精准扶贫真给力多措并举保税收政策服务送上门税法宣传接地气廉政提醒防腐败奖励政策惠民生长征精神的时代解读微评数字表述方式应一致
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 第15版 读者
·我的田不会枯黄一片
·我的家一库清水永续
·“拨”应为“拔”
·绩效管理显成效
·征文活动传家风
·税务稽查双随机
·税点设在“家门口”
·有诗意 有力量
·图文：吟哦穿重帷烂漫涌江城
·“一窗通办”优服务
·履职尽责出实招
·精准扶贫真给力
·多措并举保税收
·政策服务送上门
·税法宣传接地气
·廉政提醒防腐败
·奖励政策惠民生
·长征精神的时代解读
·微评
·数字表述方式应一致
湖北日报电子版
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15 读者 2016.9.20 星期二
我的田不会枯黄一片
    湖北日报讯 湖北日报关于灾后自救重建的一系列报道，给受灾群众打气鼓劲，十分及时。8月31日4版“全力以赴 恢复重建”专版《三次受淹，两次补种，天门石河土城与洪水“拉锯”——灾难再大，也冲不垮信心》一文，令人印象深刻。
    报道中，天门市石河镇土城村三次受淹，两次补种。面对洪灾，村民们的信心没有垮。灾后重建，他们信心满满，抢播抢种，力争把洪灾带来的损失减到最小。“这一片，那一片，都是我的田，一个月前，这里还是枯黄一片”，可一个月后，“田间一撮撮秧苗正随风摇摆，透着醉人新绿”。
    有了这样的标杆，大家都行动起来，就没有战胜不了的困难。
    武汉市汉阳区汉阳大道 杨宣义


 
　