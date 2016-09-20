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第14版 体育
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·里约残奥会最终奖牌统计
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·奏响挑战命运的最强音
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·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
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·国足备战暂定武汉
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图文：2016年里约残奥会闭幕
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地大学子获佳绩
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体育
2016.9.20 星期二
全国大学生攀岩锦标赛
地大学子获佳绩
湖北日报讯 （记者海冰、通讯员徐燕）在近日举行的第十四届全国大学生攀岩锦标赛中，中国地质大学（武汉）代表队获得5项冠军、2项亚军、4项季军的佳绩。
该校代表队由高水平运动员和体育系一年级学生组成，在教练黄静带领下，参加了丙组、乙A组、乙B组的角逐。经过四天团结协作、顽强拼搏，最终斩获多个奖项。全国大学生攀岩锦标赛是由中国大学生体育协会批准，中国大学生体育协会攀岩分会主办的一年一度赛事。