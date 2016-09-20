图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
----  
 
14 体育 2016.9.20 星期二
全国大学生攀岩锦标赛
地大学子获佳绩
    湖北日报讯 （记者海冰、通讯员徐燕）在近日举行的第十四届全国大学生攀岩锦标赛中，中国地质大学（武汉）代表队获得5项冠军、2项亚军、4项季军的佳绩。
    该校代表队由高水平运动员和体育系一年级学生组成，在教练黄静带领下，参加了丙组、乙A组、乙B组的角逐。经过四天团结协作、顽强拼搏，最终斩获多个奖项。全国大学生攀岩锦标赛是由中国大学生体育协会批准，中国大学生体育协会攀岩分会主办的一年一度赛事。


   
　