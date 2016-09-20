查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 中叙大战前 国足备战暂定武汉 湖北日报讯 （记者徐平）昨日上午，中国男足主教练高洪波在西安考察场地时透露，10月6日与叙利亚队的世预赛亚洲区12强赛第三场比赛之前，国足将在武汉进行集训。

此前，国足首个主场沈阳奥体中心的草皮质量问题引来了不少非议。作为第二个主场，西安陕西省体育场的草皮质量也令人担忧。为此，中国足协要求西安方面进行整改，西安组委会从北京空运草皮进行翻修，并通过了中国足协的验收。

昨日上午，高洪波提前来到西安“踩场”。他表示：虽然之前草皮因天气等原因受到损坏，但经过修补后已能满足比赛要求。但考虑到训练场地不太理想，加之天气等原因，国足的备战将暂定在武汉，队员将于赛前三四天抵达西安，对场地进行熟悉。

此次12强赛，国足共有5个主场，目前前三个主场的承办地已经确定，除了沈阳、西安外，国足与卡塔尔队的比赛基本确定在昆明举行，只待通过亚足联例行检查。对于剩下的两个主场比赛，武汉正在全力争取。此次国足集训放在武汉，至少说明中国足协对武汉的场地、组织能力等诸多方面的认可，肯定也会为武汉接下来争办国足主场加分。





