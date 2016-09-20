查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 环中赛湖北赛段收官 湖北日报讯 （记者时龚）昨日，随着黄石阳新绕圈赛的结束，2016环中国国际公路自行车赛湖北赛段圆满收官。在当日的绕圈赛中，本届环中赛第一阶段冲刺王本法托赢得赛段冠军，意大利日波·维尼梵蒂尼车队的马里尼收获黄衫和蓝衫，圆点衫由乌克兰科尔斯车队的亚历山大·波里达沃获得，中国恒翔队的王美银继续保有大中华最佳白衫。

阳新是首次承办环中赛，不仅用县城主干道作为赛道，当地群众也展现出极大热情——人们很早就来到赛道两旁加油助威，就连赛道两旁的楼顶上也都是观众。在运动员签到处，一名意大利车手感叹：“即使在意大利也没看到过这么多、这么热情的观众来为比赛加油助威，我很惊讶，也十分开心。”

比赛在上午10时准时开始，前半程的节奏就是突围与追击。比赛进入到最后1公里的直道时，意大利日波·维尼梵蒂尼车队和意大利安德罗尼车队展开德比较量，马里尼率先发力，遗憾的是由于尾速不足而被本法托超越，收获第二名。

在湖北赛段圆满完赛后，参加环中赛的22支世界职业车队将转战湖南等省市。9月25日，总赛程1800余公里的2016环中赛将在广东珠海落幕。





