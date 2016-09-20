图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
----  
 
14 体育 2016.9.20 星期二
环中赛湖北赛段收官
    湖北日报讯 （记者时龚）昨日，随着黄石阳新绕圈赛的结束，2016环中国国际公路自行车赛湖北赛段圆满收官。在当日的绕圈赛中，本届环中赛第一阶段冲刺王本法托赢得赛段冠军，意大利日波·维尼梵蒂尼车队的马里尼收获黄衫和蓝衫，圆点衫由乌克兰科尔斯车队的亚历山大·波里达沃获得，中国恒翔队的王美银继续保有大中华最佳白衫。
    阳新是首次承办环中赛，不仅用县城主干道作为赛道，当地群众也展现出极大热情——人们很早就来到赛道两旁加油助威，就连赛道两旁的楼顶上也都是观众。在运动员签到处，一名意大利车手感叹：“即使在意大利也没看到过这么多、这么热情的观众来为比赛加油助威，我很惊讶，也十分开心。”
    比赛在上午10时准时开始，前半程的节奏就是突围与追击。比赛进入到最后1公里的直道时，意大利日波·维尼梵蒂尼车队和意大利安德罗尼车队展开德比较量，马里尼率先发力，遗憾的是由于尾速不足而被本法托超越，收获第二名。
    在湖北赛段圆满完赛后，参加环中赛的22支世界职业车队将转战湖南等省市。9月25日，总赛程1800余公里的2016环中赛将在广东珠海落幕。


   
　