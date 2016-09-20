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体育
2016.9.20 星期二
环中赛湖北赛段收官
湖北日报讯 （记者时龚）昨日，随着黄石阳新绕圈赛的结束，2016环中国国际公路自行车赛湖北赛段圆满收官。在当日的绕圈赛中，本届环中赛第一阶段冲刺王本法托赢得赛段冠军，意大利日波·维尼梵蒂尼车队的马里尼收获黄衫和蓝衫，圆点衫由乌克兰科尔斯车队的亚历山大·波里达沃获得，中国恒翔队的王美银继续保有大中华最佳白衫。
阳新是首次承办环中赛，不仅用县城主干道作为赛道，当地群众也展现出极大热情——人们很早就来到赛道两旁加油助威，就连赛道两旁的楼顶上也都是观众。在运动员签到处，一名意大利车手感叹：“即使在意大利也没看到过这么多、这么热情的观众来为比赛加油助威，我很惊讶，也十分开心。”
比赛在上午10时准时开始，前半程的节奏就是突围与追击。比赛进入到最后1公里的直道时，意大利日波·维尼梵蒂尼车队和意大利安德罗尼车队展开德比较量，马里尼率先发力，遗憾的是由于尾速不足而被本法托超越，收获第二名。
在湖北赛段圆满完赛后，参加环中赛的22支世界职业车队将转战湖南等省市。9月25日，总赛程1800余公里的2016环中赛将在广东珠海落幕。