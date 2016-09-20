图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
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 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
十堰市郧西县地税局
严管善待铸铁军
    湖北日报讯 郧西县地税局在队伍建设中大力推进“关爱工程”，坚持以人为本,严管善待相结合，着力打造德才兼备的地税干部队伍，为推动各项工作开展提供了人力资源保障。
    抓好学习教育。党务业务学习教育双管齐下，一方面全面开展学习教育，通过党章党规、系列讲话学习，严明纪律规矩，增强政治意识；另一方面加强业务学习，开展业务培训、业务大比武，提高业务能力，促进干部成长。
    强化监督提醒。紧扣干部职工岗位工作职责，以权力运行为线、以重要环节为点，加强思想、道德、廉政、工作生活作风等方面情况监管，对出现的苗头性、倾向性问题早提醒、早教育、早纠正，及时化解风险。
    认真交心谈心。通过领导约谈、集体座谈、个别面谈等形式开展了交心谈心活动，全面了解、记录干部职工的工作、身心、生活状况，主动预防、及时化解矛盾。
    积极开展活动。结对组建兴趣爱好小组,组织开展篮球赛、晨跑、读书节、摄影比赛等丰富多彩的文娱活动，把人文关怀延伸至“八小时之外”，让干部职工在工作上安心，生活上顺心，精神上舒心。
（朱付良 宋世涛）


   
　