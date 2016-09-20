查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 十堰市郧西县地税局 严管善待铸铁军 湖北日报讯 郧西县地税局在队伍建设中大力推进“关爱工程”，坚持以人为本,严管善待相结合，着力打造德才兼备的地税干部队伍，为推动各项工作开展提供了人力资源保障。

抓好学习教育。党务业务学习教育双管齐下，一方面全面开展学习教育，通过党章党规、系列讲话学习，严明纪律规矩，增强政治意识；另一方面加强业务学习，开展业务培训、业务大比武，提高业务能力，促进干部成长。

强化监督提醒。紧扣干部职工岗位工作职责，以权力运行为线、以重要环节为点，加强思想、道德、廉政、工作生活作风等方面情况监管，对出现的苗头性、倾向性问题早提醒、早教育、早纠正，及时化解风险。

认真交心谈心。通过领导约谈、集体座谈、个别面谈等形式开展了交心谈心活动，全面了解、记录干部职工的工作、身心、生活状况，主动预防、及时化解矛盾。

积极开展活动。结对组建兴趣爱好小组,组织开展篮球赛、晨跑、读书节、摄影比赛等丰富多彩的文娱活动，把人文关怀延伸至“八小时之外”，让干部职工在工作上安心，生活上顺心，精神上舒心。

（朱付良 宋世涛）





