图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
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 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
荆州市国税局稽查局
执法管理精细化
    湖北日报讯 荆州市国税局稽查局以制度建设为起点，以文明执法为标准，狠抓规范执法。
    一是在思想上重防范。定期安排税收相关法律、法规的学习，提高干部依法行政意识，统筹安排各类下户检查行为，避免多头、重复进户，减少对纳税人不必要的干扰。
    二是在业务上高要求。检查前，按行业特点进行培训，找准检查切入点；检查中，针对遇到的重点问题集体“会诊”，制定检查方案；检查后，各组及时进行案件分析，定期召开案例剖析会，提高办案水平。
    三是在制度上求规范。该局制定了双随机选案制、主查辅查制、同案同办制、说情备案制、廉政评议制、检查回访制、一案双查制等七项制度，杜绝了跑风漏气说情现象。
    四是在考核上保质量。分组定人定责，将稽查工作任务按组派单分解，实行限时办结制；考核稽查案件查处的规范性，在稽查程序、调查取证、案卷归档等方面统一规范，全面提升稽查案件执法水平。 （周淳）


   
　