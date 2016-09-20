查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 荆州市国税局稽查局 执法管理精细化 湖北日报讯 荆州市国税局稽查局以制度建设为起点，以文明执法为标准，狠抓规范执法。

一是在思想上重防范。定期安排税收相关法律、法规的学习，提高干部依法行政意识，统筹安排各类下户检查行为，避免多头、重复进户，减少对纳税人不必要的干扰。

二是在业务上高要求。检查前，按行业特点进行培训，找准检查切入点；检查中，针对遇到的重点问题集体“会诊”，制定检查方案；检查后，各组及时进行案件分析，定期召开案例剖析会，提高办案水平。

三是在制度上求规范。该局制定了双随机选案制、主查辅查制、同案同办制、说情备案制、廉政评议制、检查回访制、一案双查制等七项制度，杜绝了跑风漏气说情现象。

四是在考核上保质量。分组定人定责，将稽查工作任务按组派单分解，实行限时办结制；考核稽查案件查处的规范性，在稽查程序、调查取证、案卷归档等方面统一规范，全面提升稽查案件执法水平。 （周淳）





