图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
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 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
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·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
襄阳市地税局
案卷评查规范化
    湖北日报讯 近日，襄阳市地税系统举办2016年税收行政执法案卷集中评查会暨法治指导员培训会议，对襄阳市2015年度各地已办结的税务行政处罚、税收减免和税务稽查案卷进行了评查，并对省地税局新修订的《湖北省地方税收行政执法卷评查内容及标准》和行政许可办理程序等知识进行了培训。
    据介绍，为确保案卷评查收到实效，该局在该市地税系统抽调了14名税收法治指导员，组成4个案卷评查小组，采取集中评查与随机抽查相结合的方式，评选优秀案卷15卷。案卷评查的结果将成为各单位年度依法行政和法治建设考核、年终考核、评比的重要依据。
    通过开展评审，该局不仅掌握了基层执法全貌，实现了对全系统执法过程监督，也有效防范了执法风险。
（简政 叶昕）


   
　