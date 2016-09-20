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地大学子获佳绩
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体育
2016.9.20 星期二
襄阳市地税局
案卷评查规范化
湖北日报讯 近日，襄阳市地税系统举办2016年税收行政执法案卷集中评查会暨法治指导员培训会议，对襄阳市2015年度各地已办结的税务行政处罚、税收减免和税务稽查案卷进行了评查，并对省地税局新修订的《湖北省地方税收行政执法卷评查内容及标准》和行政许可办理程序等知识进行了培训。
据介绍，为确保案卷评查收到实效，该局在该市地税系统抽调了14名税收法治指导员，组成4个案卷评查小组，采取集中评查与随机抽查相结合的方式，评选优秀案卷15卷。案卷评查的结果将成为各单位年度依法行政和法治建设考核、年终考核、评比的重要依据。
通过开展评审，该局不仅掌握了基层执法全貌，实现了对全系统执法过程监督，也有效防范了执法风险。
（简政 叶昕）