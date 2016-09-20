查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 金地广场启动品牌加盟交流会 湖北日报讯 近日，由金地自在城金地广场主办、戴德梁行房地产顾问（武汉）有限公司协办的“金地自在城金地广场首届互联网+品牌加盟交流会”盛大开幕。主办方领导与众多知名品牌商家、意向投资客户齐聚，共襄盛举。

活动当天，现场汇聚了zoo coffee、麻辣小屋、森燊记烤鱼吧、柠檬王子、Today、麦格芬牛排、非常稻、野营厨房、老乡鸡等数10名金地广场的意向进驻商家，囊括美食餐饮、娱乐休闲、美容健身、精品服饰、特色酒店、便利生活等各种业态，吸引了众多投资客前来。在客户和商家自由交流环节，客户不时就自己所关注的问题进行咨询提问，现场气氛高涨。

业内人士表示，随着商业地产快速进行品牌调整升级，不断拓宽商户引进渠道，而传统的直营品牌商户满足不了目前开业商场需求，加盟品牌进入商场成为常规方式。因此，金地广场举办了此次活动，意在为投资客户选择优质加盟品牌，为品牌商户选择优质物业及投资人平台，让金地自在城的业主和意向进驻的商家能够实现互利共赢。

据了解，活动首日已有部分投资客户和到场商家进行意向签约，项目后期也将持续举办此类活动，敬请市民关注。





