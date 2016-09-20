图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
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 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
金地广场启动品牌加盟交流会
    湖北日报讯 近日，由金地自在城金地广场主办、戴德梁行房地产顾问（武汉）有限公司协办的“金地自在城金地广场首届互联网+品牌加盟交流会”盛大开幕。主办方领导与众多知名品牌商家、意向投资客户齐聚，共襄盛举。
    活动当天，现场汇聚了zoo　coffee、麻辣小屋、森燊记烤鱼吧、柠檬王子、Today、麦格芬牛排、非常稻、野营厨房、老乡鸡等数10名金地广场的意向进驻商家，囊括美食餐饮、娱乐休闲、美容健身、精品服饰、特色酒店、便利生活等各种业态，吸引了众多投资客前来。在客户和商家自由交流环节，客户不时就自己所关注的问题进行咨询提问，现场气氛高涨。
    业内人士表示，随着商业地产快速进行品牌调整升级，不断拓宽商户引进渠道，而传统的直营品牌商户满足不了目前开业商场需求，加盟品牌进入商场成为常规方式。因此，金地广场举办了此次活动，意在为投资客户选择优质加盟品牌，为品牌商户选择优质物业及投资人平台，让金地自在城的业主和意向进驻的商家能够实现互利共赢。
    据了解，活动首日已有部分投资客户和到场商家进行意向签约，项目后期也将持续举办此类活动，敬请市民关注。


   
　