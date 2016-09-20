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第14版 体育
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·奏响挑战命运的最强音
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图文：2016年里约残奥会闭幕
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地大学子获佳绩
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体育
2016.9.20 星期二
金地广场启动品牌加盟交流会
湖北日报讯 近日，由金地自在城金地广场主办、戴德梁行房地产顾问（武汉）有限公司协办的“金地自在城金地广场首届互联网+品牌加盟交流会”盛大开幕。主办方领导与众多知名品牌商家、意向投资客户齐聚，共襄盛举。
活动当天，现场汇聚了zoo coffee、麻辣小屋、森燊记烤鱼吧、柠檬王子、Today、麦格芬牛排、非常稻、野营厨房、老乡鸡等数10名金地广场的意向进驻商家，囊括美食餐饮、娱乐休闲、美容健身、精品服饰、特色酒店、便利生活等各种业态，吸引了众多投资客前来。在客户和商家自由交流环节，客户不时就自己所关注的问题进行咨询提问，现场气氛高涨。
业内人士表示，随着商业地产快速进行品牌调整升级，不断拓宽商户引进渠道，而传统的直营品牌商户满足不了目前开业商场需求，加盟品牌进入商场成为常规方式。因此，金地广场举办了此次活动，意在为投资客户选择优质加盟品牌，为品牌商户选择优质物业及投资人平台，让金地自在城的业主和意向进驻的商家能够实现互利共赢。
据了解，活动首日已有部分投资客户和到场商家进行意向签约，项目后期也将持续举办此类活动，敬请市民关注。