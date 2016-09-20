查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 丹江口市地税局 优化服务重实效 湖北日报讯 今年以来，丹江口市地税局借助履职尽责督查检查工作“东风”，紧密结合日常工作，从三个方面入手抓起，力促各项纳税服务工作再上新的台阶。

一是从外部征意见。通过举办多期纳税辅导会、走访企业开展税费源调研、开展“地税开放日”活动、开展问卷调查、设置便民信箱等多种方式，广泛征集各界的意见和建议。

二是从内部找差距。通过召开以科室（局）为单位的民主生活会，开展“一对一”和“一对多”的谈心交心活动，深入剖析，查找问题，找准工作中存在不足。

三是全方位提升纳税服务深度。充分利用网络平台和移动设备平台，进一步提升网络和手机客户端平台的纳税服务质效，使纳税人足不出户便能办理各项涉税业务。

（杨祺帆）





