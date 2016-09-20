图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
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 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
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14 体育 2016.9.20 星期二
丹江口市地税局
优化服务重实效
    湖北日报讯 今年以来，丹江口市地税局借助履职尽责督查检查工作“东风”，紧密结合日常工作，从三个方面入手抓起，力促各项纳税服务工作再上新的台阶。
    一是从外部征意见。通过举办多期纳税辅导会、走访企业开展税费源调研、开展“地税开放日”活动、开展问卷调查、设置便民信箱等多种方式，广泛征集各界的意见和建议。
    二是从内部找差距。通过召开以科室（局）为单位的民主生活会，开展“一对一”和“一对多”的谈心交心活动，深入剖析，查找问题，找准工作中存在不足。
    三是全方位提升纳税服务深度。充分利用网络平台和移动设备平台，进一步提升网络和手机客户端平台的纳税服务质效，使纳税人足不出户便能办理各项涉税业务。
（杨祺帆）


   
　