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第14版 体育
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·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
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图文：2016年里约残奥会闭幕
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里约残奥会最终奖牌统计
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多措并举抓作风
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深度合作促“三赢”
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地大学子获佳绩
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体育
2016.9.20 星期二
丹江口市地税局
优化服务重实效
湖北日报讯 今年以来，丹江口市地税局借助履职尽责督查检查工作“东风”，紧密结合日常工作，从三个方面入手抓起，力促各项纳税服务工作再上新的台阶。
一是从外部征意见。通过举办多期纳税辅导会、走访企业开展税费源调研、开展“地税开放日”活动、开展问卷调查、设置便民信箱等多种方式，广泛征集各界的意见和建议。
二是从内部找差距。通过召开以科室（局）为单位的民主生活会，开展“一对一”和“一对多”的谈心交心活动，深入剖析，查找问题，找准工作中存在不足。
三是全方位提升纳税服务深度。充分利用网络平台和移动设备平台，进一步提升网络和手机客户端平台的纳税服务质效，使纳税人足不出户便能办理各项涉税业务。
（杨祺帆）