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第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
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图文：2016年里约残奥会闭幕
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里约残奥会最终奖牌统计
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多措并举抓作风
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地大学子获佳绩
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体育
2016.9.20 星期二
十堰市地税局经济技术开发区分局
深度合作促“三赢”
湖北日报讯 “营改增”试点全面推开以来，十堰市经济技术开发区国税、地税部门全面打造深度合作有效模式。
组织领导互联，成立合作工作领导小组，建立联席会议制度，将推进国地税合作作为“全局性工程”来抓。协作措施互商，明确基本合作事项，制定任务分解表，确保合作工作稳步有序推进。纳税服务互助，双方协商确定“互设服务窗口、通办涉税业务”方案，开展国地税部门办税服务人员的业务轮训工作，互派工作人员跟岗学习日常业务，在业务办理、风险管理等方面进行全方位磨合。涉税信息互通，国地税双方相互提供并及时共享纳税人相关信息，就双方管理经验进行深度沟通，实现资源整合，管理协同，信息聚合。
国地税合作让“便民办税春风行动”产生实实在在的效益，税收征管工作走上“顺风道”，办税服务进入“快车道”，实现了国税、地税、纳税人三方共赢。
（徐德平 袁泉）