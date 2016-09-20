查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 十堰市地税局经济技术开发区分局 深度合作促“三赢” 湖北日报讯 “营改增”试点全面推开以来，十堰市经济技术开发区国税、地税部门全面打造深度合作有效模式。

组织领导互联，成立合作工作领导小组，建立联席会议制度，将推进国地税合作作为“全局性工程”来抓。协作措施互商，明确基本合作事项，制定任务分解表，确保合作工作稳步有序推进。纳税服务互助，双方协商确定“互设服务窗口、通办涉税业务”方案，开展国地税部门办税服务人员的业务轮训工作，互派工作人员跟岗学习日常业务，在业务办理、风险管理等方面进行全方位磨合。涉税信息互通，国地税双方相互提供并及时共享纳税人相关信息，就双方管理经验进行深度沟通，实现资源整合，管理协同，信息聚合。

国地税合作让“便民办税春风行动”产生实实在在的效益，税收征管工作走上“顺风道”，办税服务进入“快车道”，实现了国税、地税、纳税人三方共赢。

（徐德平 袁泉）





