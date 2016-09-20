图文：2016年里约残奥会闭幕里约残奥会最终奖牌统计多措并举抓作风债权转让通知公告来本院治疗谨防假冒奏响挑战命运的最强音深度合作促“三赢”优化服务重实效金地广场启动品牌加盟交流会里约残奥会关键词案卷评查规范化执法管理精细化严管善待铸铁军环中赛湖北赛段收官国足备战暂定武汉地大学子获佳绩
查看本版大图 上一版 下一版     版面概览
 第14版 体育
·图文：2016年里约残奥会闭幕
·里约残奥会最终奖牌统计
·多措并举抓作风
·债权转让通知公告
·来本院治疗谨防假冒
·奏响挑战命运的最强音
·深度合作促“三赢”
·优化服务重实效
·金地广场启动品牌加盟交流会
·里约残奥会关键词
·案卷评查规范化
·执法管理精细化
·严管善待铸铁军
·环中赛湖北赛段收官
·国足备战暂定武汉
·地大学子获佳绩
湖北日报电子版
----  
 
14 体育 2016.9.20 星期二
奏响挑战命运的最强音
——记残奥会上的中国运动员
    湖北日报讯 在里约残奥会上，中国健儿奋勇争先，一场场惊心的比赛，一幕幕感人的瞬间，迸发出体育所激发的人类潜能，传递着非凡的正能量，奏响了挑战命运的最强音，震撼人们的心灵。

　　运动点燃希望之光
    不到24岁的河南小伙许庆已在四届残奥会中夺得十块金牌，书写了残奥会的一段传奇。赛场英姿的背后，是他经历的无数困难：曾经害怕裸露残肢、学游泳时呛水无数、训练备战日游万米、比赛期间累到半夜抽筋……
    中国五人制盲人足球队在小组赛连胜西班牙、墨西哥队，在淘汰赛面对巴西和阿根廷也不落下风。这些佩戴眼罩的运动员在场上奔跑、带球、射门，足球是他们黑暗中的阳光。26岁的王周彬从2006年首支盲人足球队建队起一直踢到了现在，他感觉在场地上奔跑，终于让他跟正常人一样，“有一种痛快飞翔的感觉”。
    在中国轮椅击剑队，75岁的教练庄杏娣被队员们亲切地称为“教练奶奶”。让这位长者感动的是残疾人自强不息的精神：“他们在训练时总会自己加码，想通过运动改变人生。他们不提条件，默默付出。这种精神，你没有参与残疾人体育，就体会不到的。

　　残奥见证中国残疾人体育发展
    中国游泳队教练张鸿鹄参加了七届残奥会，在里约看着弟子们一次次让五星红旗升起，他感慨万千。
    2007年，在云南省残联的大力支持下，张鸿鹄发起并成立了全国首家残疾人游泳俱乐部——“云之南”青少年游泳俱乐部，至今已经累计接纳残疾人运动员一百多人。“当残疾人一无所有来到泳池，通过训练让他们走向赛场，重获生活希望和社会认可，这就是我认为的作为一名教练员所取得的最大成就。”他说。
    据张鸿鹄回忆，1992年巴塞罗那残奥会，中国只拿了一块游泳金牌，整个代表团也只有20多人。现在，光中国游泳队就有七八十人，他们在里约泳池共收获37金。
    中国残疾人游泳队的大放异彩，体现的是中国残疾人体育事业的发展进步。

　　体育助推残疾人权益保障
    中国现有8500万残疾人，涉及两亿多家庭人口。积极参与体育运动，可以帮助残疾人和他们的家庭重燃希望之光。
    一个月前，位于北京顺义的中国残疾人体育运动管理中心近24万平方米的训练场地，首次面向普通残疾人开放游泳训练馆。从各地赶来的残疾人在专业教练的指导下进行游泳训练。当他们克服身体和心理重重阻碍，学会游泳那一刻，他们和家人无不非常兴奋。而在全国各地，残疾人群众体育健身项目也广泛开展起来，轮椅太极拳、盲人象棋、轮椅广播操、轮椅柔力球等，让更多的残疾人从体育中享受到了快乐。
    难忘本届残奥会开幕式上展现出的“心无边界”的无穷能量。当极限轮椅运动员阿伦从体育场一侧的17米陡坡上滑下、飞向天空，当2014年索契冬季残奥会单板滑雪铜牌得主、膝盖以下被截肢的美国影星珀迪用桑巴舞步征服机器人手臂……这些都在宣告世人，只要敢于梦想、挑战自我，任何人都可以成为人生的强者。
    （据新华社里约热内卢18日电）


   
　