查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 奏响挑战命运的最强音 ——记残奥会上的中国运动员 湖北日报讯 在里约残奥会上，中国健儿奋勇争先，一场场惊心的比赛，一幕幕感人的瞬间，迸发出体育所激发的人类潜能，传递着非凡的正能量，奏响了挑战命运的最强音，震撼人们的心灵。



运动点燃希望之光

不到24岁的河南小伙许庆已在四届残奥会中夺得十块金牌，书写了残奥会的一段传奇。赛场英姿的背后，是他经历的无数困难：曾经害怕裸露残肢、学游泳时呛水无数、训练备战日游万米、比赛期间累到半夜抽筋……

中国五人制盲人足球队在小组赛连胜西班牙、墨西哥队，在淘汰赛面对巴西和阿根廷也不落下风。这些佩戴眼罩的运动员在场上奔跑、带球、射门，足球是他们黑暗中的阳光。26岁的王周彬从2006年首支盲人足球队建队起一直踢到了现在，他感觉在场地上奔跑，终于让他跟正常人一样，“有一种痛快飞翔的感觉”。

在中国轮椅击剑队，75岁的教练庄杏娣被队员们亲切地称为“教练奶奶”。让这位长者感动的是残疾人自强不息的精神：“他们在训练时总会自己加码，想通过运动改变人生。他们不提条件，默默付出。这种精神，你没有参与残疾人体育，就体会不到的。



残奥见证中国残疾人体育发展

中国游泳队教练张鸿鹄参加了七届残奥会，在里约看着弟子们一次次让五星红旗升起，他感慨万千。

2007年，在云南省残联的大力支持下，张鸿鹄发起并成立了全国首家残疾人游泳俱乐部——“云之南”青少年游泳俱乐部，至今已经累计接纳残疾人运动员一百多人。“当残疾人一无所有来到泳池，通过训练让他们走向赛场，重获生活希望和社会认可，这就是我认为的作为一名教练员所取得的最大成就。”他说。

据张鸿鹄回忆，1992年巴塞罗那残奥会，中国只拿了一块游泳金牌，整个代表团也只有20多人。现在，光中国游泳队就有七八十人，他们在里约泳池共收获37金。

中国残疾人游泳队的大放异彩，体现的是中国残疾人体育事业的发展进步。



体育助推残疾人权益保障

中国现有8500万残疾人，涉及两亿多家庭人口。积极参与体育运动，可以帮助残疾人和他们的家庭重燃希望之光。

一个月前，位于北京顺义的中国残疾人体育运动管理中心近24万平方米的训练场地，首次面向普通残疾人开放游泳训练馆。从各地赶来的残疾人在专业教练的指导下进行游泳训练。当他们克服身体和心理重重阻碍，学会游泳那一刻，他们和家人无不非常兴奋。而在全国各地，残疾人群众体育健身项目也广泛开展起来，轮椅太极拳、盲人象棋、轮椅广播操、轮椅柔力球等，让更多的残疾人从体育中享受到了快乐。

难忘本届残奥会开幕式上展现出的“心无边界”的无穷能量。当极限轮椅运动员阿伦从体育场一侧的17米陡坡上滑下、飞向天空，当2014年索契冬季残奥会单板滑雪铜牌得主、膝盖以下被截肢的美国影星珀迪用桑巴舞步征服机器人手臂……这些都在宣告世人，只要敢于梦想、挑战自我，任何人都可以成为人生的强者。

（据新华社里约热内卢18日电）





