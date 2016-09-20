查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第14版 体育 ·图文：2016年里约残奥会闭幕 ·里约残奥会最终奖牌统计 ·多措并举抓作风 ·债权转让通知公告 ·来本院治疗谨防假冒 ·奏响挑战命运的最强音 ·深度合作促“三赢” ·优化服务重实效 ·金地广场启动品牌加盟交流会 ·里约残奥会关键词 ·案卷评查规范化 ·执法管理精细化 ·严管善待铸铁军 ·环中赛湖北赛段收官 ·国足备战暂定武汉 ·地大学子获佳绩 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 图文：2016年里约残奥会闭幕 · 里约残奥会最终奖牌统计 · 多措并举抓作风 · 债权转让通知公告 · 来本院治疗谨防假冒 · 奏响挑战命运的最强音 · 深度合作促“三赢” · 优化服务重实效 · 金地广场启动品牌加盟交流会 · 里约残奥会关键词 · 案卷评查规范化 · 执法管理精细化 · 严管善待铸铁军 · 环中赛湖北赛段收官 · 国足备战暂定武汉 · 地大学子获佳绩 14 体育 2016.9.20 星期二 图文：2016年里约残奥会闭幕 中国军团收获107枚金牌 连续第4届金牌和奖牌榜双第一 湖北日报讯 图为：里约残奥会闭幕式现场。（新华社发）



据新华社里约热内卢18日电里约的科尔科瓦多山夜灯闪烁，山脚下马拉卡纳体育场内流光溢彩，第十五届夏季残疾人奥林匹克运动会18日晚在这里闭幕，160个国家和地区的残奥健儿纵歌热舞、欢乐告别。

国际残奥委会主席克雷文在闭幕式致辞中说：“这是一届‘非凡’的残奥会，里约人热情的支持甚至比这座令人惊叹的城市还要美丽，运动员超出寻常的发挥是对你们的回报。”

过去的12天里，4400多名残奥运动员在赛场挥洒激情，淋漓尽致地展现出永不放弃的顽强斗志，诠释了不断挑战命运的拼搏精神。中国残奥代表团创造了自1984年参加残奥会以来的最好成绩，共获107块金牌、239块奖牌，创61项世界纪录，连续第四届夺得金牌和奖牌榜双第一。

当晚，闭幕式变成了一个大型演唱会。从桑巴到摇滚，从流行音乐到波萨诺瓦，音乐让人们跳舞，让文化共鸣。里约奥组委主席努兹曼表示：“我们举办了伟大的奥运会和残奥会，这一切庆祝始于一个梦想，就是把里约变成奥运之城。”

21时15分，里约市长帕埃斯将残奥会会旗交给克雷文，再由克雷文交给下届残奥会东道主代表、东京都知事小池百合子。在巴西“天后”伊韦蒂奇动人的歌声中，残奥会主火炬缓缓下降，残奥圣火熄灭。





