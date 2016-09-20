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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
    湖北日报讯 （记者汤炜玮、通讯员付静宜、张楠）既无《医疗机构执业许可证》、又无医生职业资格，湖北京山女子程某在武汉租住民房开设“黑诊所”，依靠“非法鉴定胎儿性别”和“非法选择性引流产”牟利。昨悉，程某被武汉市江汉区人民检察院以非法进行节育手术罪提起公诉，最终被判处有期徒刑1年，罚金5000元。
    程某今年36岁，中专文化程度，无职业。2012年4月，程某发现“非法鉴定胎儿性别”和“非法选择性引流产”有利可图，便在汉口火车站附近公寓楼内租下房间，私自开始从事胎儿性别鉴定及引产活动。
    程某供述，她曾在一家诊所打工，医疗器械就是在以前打工的地方买的。B超超声诊断仪是在专门的医疗器械店新购的，药品则从汉阳一家医药公司进货。鉴定胎儿性别需缴纳1000元检查费。交费后，进行B超检查，如果是女孩则直接引产，收费几千元不等。
    程某的行为已触犯《刑法》第三百三十六条第二款之规定。法院判决程某有期徒刑1年，罚金人民币5000元，非法获利的1.45万元依法没收，上缴国库。


   
　