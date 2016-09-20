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程某今年36岁，中专文化程度，无职业。2012年4月，程某发现“非法鉴定胎儿性别”和“非法选择性引流产”有利可图，便在汉口火车站附近公寓楼内租下房间，私自开始从事胎儿性别鉴定及引产活动。

程某供述，她曾在一家诊所打工，医疗器械就是在以前打工的地方买的。B超超声诊断仪是在专门的医疗器械店新购的，药品则从汉阳一家医药公司进货。鉴定胎儿性别需缴纳1000元检查费。交费后，进行B超检查，如果是女孩则直接引产，收费几千元不等。

程某的行为已触犯《刑法》第三百三十六条第二款之规定。法院判决程某有期徒刑1年，罚金人民币5000元，非法获利的1.45万元依法没收，上缴国库。





