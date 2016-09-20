查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 随州成立首个旅游巡回法庭 湖北日报讯 （记者张真真、通讯员李海波、池祥）昨从随州市中院获悉，该市首个旅游巡回法庭在大洪山风景名胜区游客接待中心挂牌，旅游纠纷最快能当天办结。

游客在大洪山景区吃、住、行、游、购、娱过程中发生的侵权、产品质量、债务等纠纷，均可到该法庭申请立案。据了解，该法庭立足便民，尽量节省诉讼时间，以速裁、调解为主要结案方式，实行起诉、立案、调解、执行一站式工作机制，最快能当天办结。该法庭与景区综合执法处、公安、卫生等部门建立诉前调解对接机制，提高调处率。

同时，该法庭还延伸服务，加强对旅游企业、旅游从业人员法律宣传教育，提升旅游服务水平。





