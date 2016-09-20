首批“基因筛查师”将持证上岗鄂西干旱有望缓解宜城例均住院费用全省最低中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平图文：秋收秸秆再利用依法治税多举措中国保险监督管理委员会湖北监管局公告95岁老人刷新我省种牙纪录武汉设立新生儿专科急救站黄石为城区高龄老人投保随州成立首个旅游巡回法庭一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
随州成立首个旅游巡回法庭
    湖北日报讯 （记者张真真、通讯员李海波、池祥）昨从随州市中院获悉，该市首个旅游巡回法庭在大洪山风景名胜区游客接待中心挂牌，旅游纠纷最快能当天办结。
    游客在大洪山景区吃、住、行、游、购、娱过程中发生的侵权、产品质量、债务等纠纷，均可到该法庭申请立案。据了解，该法庭立足便民，尽量节省诉讼时间，以速裁、调解为主要结案方式，实行起诉、立案、调解、执行一站式工作机制，最快能当天办结。该法庭与景区综合执法处、公安、卫生等部门建立诉前调解对接机制，提高调处率。
    同时，该法庭还延伸服务，加强对旅游企业、旅游从业人员法律宣传教育，提升旅游服务水平。


   
　