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第13版 民生关注
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·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
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·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
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·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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首批“基因筛查师”将持证上岗
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宜城例均住院费用全省最低
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中国电信捐助全国第一所心系天下
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白杨坪镇:创新计生工作思路 提
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图文：秋收秸秆再利用
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中国保险监督管理委员会湖北监管
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95岁老人刷新我省种牙纪录
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武汉设立新生儿专科急救站
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黄石为城区高龄老人投保
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随州成立首个旅游巡回法庭
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一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
随州成立首个旅游巡回法庭
湖北日报讯 （记者张真真、通讯员李海波、池祥）昨从随州市中院获悉，该市首个旅游巡回法庭在大洪山风景名胜区游客接待中心挂牌，旅游纠纷最快能当天办结。
游客在大洪山景区吃、住、行、游、购、娱过程中发生的侵权、产品质量、债务等纠纷，均可到该法庭申请立案。据了解，该法庭立足便民，尽量节省诉讼时间，以速裁、调解为主要结案方式，实行起诉、立案、调解、执行一站式工作机制，最快能当天办结。该法庭与景区综合执法处、公安、卫生等部门建立诉前调解对接机制，提高调处率。
同时，该法庭还延伸服务，加强对旅游企业、旅游从业人员法律宣传教育，提升旅游服务水平。