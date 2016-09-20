首批“基因筛查师”将持证上岗鄂西干旱有望缓解宜城例均住院费用全省最低中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平图文：秋收秸秆再利用依法治税多举措中国保险监督管理委员会湖北监管局公告95岁老人刷新我省种牙纪录武汉设立新生儿专科急救站黄石为城区高龄老人投保随州成立首个旅游巡回法庭一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
黄石为城区高龄老人投保
    湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员余雷）18日，黄石市老龄办为城区1.57万名高龄老人签署了一份人身意外伤害保险团体投保单，保险期限1年，投保资金由政府从福彩公益金中安排。
    据黄石市老龄办相关负责人介绍，该保险属人身意外伤害综合保险，每份保费20元，保险期限1年，期满续保。被保险人因外来的、非本意的、非疾病因素导致身体受到意外伤害，均可获得保险保障。具体保险范围为：被保险人在乘坐民航客机和合法营运的机动车、轨道交通和水上交通工具（含火车、汽车、地铁、轮船等）及家庭自用车时发生意外伤害；因遭遇煤气、农药、食物中毒和烫伤、触电、溺水、火灾等事故导致意外伤害；在住房内外滑倒、被坠物击中、被倒塌物压埋等。


   
　