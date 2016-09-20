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第13版 民生关注
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·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
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·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
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·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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宜城例均住院费用全省最低
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中国电信捐助全国第一所心系天下
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白杨坪镇:创新计生工作思路 提
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依法治税多举措
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中国保险监督管理委员会湖北监管
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武汉设立新生儿专科急救站
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黄石为城区高龄老人投保
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随州成立首个旅游巡回法庭
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一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
黄石为城区高龄老人投保
湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员余雷）18日，黄石市老龄办为城区1.57万名高龄老人签署了一份人身意外伤害保险团体投保单，保险期限1年，投保资金由政府从福彩公益金中安排。
据黄石市老龄办相关负责人介绍，该保险属人身意外伤害综合保险，每份保费20元，保险期限1年，期满续保。被保险人因外来的、非本意的、非疾病因素导致身体受到意外伤害，均可获得保险保障。具体保险范围为：被保险人在乘坐民航客机和合法营运的机动车、轨道交通和水上交通工具（含火车、汽车、地铁、轮船等）及家庭自用车时发生意外伤害；因遭遇煤气、农药、食物中毒和烫伤、触电、溺水、火灾等事故导致意外伤害；在住房内外滑倒、被坠物击中、被倒塌物压埋等。