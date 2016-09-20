查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 黄石为城区高龄老人投保 湖北日报讯 （记者杨麟、通讯员余雷）18日，黄石市老龄办为城区1.57万名高龄老人签署了一份人身意外伤害保险团体投保单，保险期限1年，投保资金由政府从福彩公益金中安排。

据黄石市老龄办相关负责人介绍，该保险属人身意外伤害综合保险，每份保费20元，保险期限1年，期满续保。被保险人因外来的、非本意的、非疾病因素导致身体受到意外伤害，均可获得保险保障。具体保险范围为：被保险人在乘坐民航客机和合法营运的机动车、轨道交通和水上交通工具（含火车、汽车、地铁、轮船等）及家庭自用车时发生意外伤害；因遭遇煤气、农药、食物中毒和烫伤、触电、溺水、火灾等事故导致意外伤害；在住房内外滑倒、被坠物击中、被倒塌物压埋等。





