查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 武汉设立新生儿专科急救站 湖北日报讯 （记者龙华、通讯员汤保华）昨日，武汉市急救中心和湖北省第三人民医院（省中山医院）合作，在该院建立武汉市120新生儿专科急救站，这是我省首家专门急救转运新生儿的120急救站点。

该急救站配备两台专业救护车，车内急救担架上固定有一套新生儿呼吸机、新生儿暖箱、监护仪及新生儿喉镜、气管插管等专用急救设备。省中山医院新生儿科主任姜赤秋介绍，这些监护设备能随时密切观察孩子的呼吸、心跳等细微变化，如果病情危重的新生儿在转运途中出现紧急情况，可以马上对其实施针对性救治。

该急救站可承担武汉市范围内的婴幼儿120急救转运任务。





