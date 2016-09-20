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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
武汉设立新生儿专科急救站
    湖北日报讯 （记者龙华、通讯员汤保华）昨日，武汉市急救中心和湖北省第三人民医院（省中山医院）合作，在该院建立武汉市120新生儿专科急救站，这是我省首家专门急救转运新生儿的120急救站点。
    该急救站配备两台专业救护车，车内急救担架上固定有一套新生儿呼吸机、新生儿暖箱、监护仪及新生儿喉镜、气管插管等专用急救设备。省中山医院新生儿科主任姜赤秋介绍，这些监护设备能随时密切观察孩子的呼吸、心跳等细微变化，如果病情危重的新生儿在转运途中出现紧急情况，可以马上对其实施针对性救治。
    该急救站可承担武汉市范围内的婴幼儿120急救转运任务。


   
　