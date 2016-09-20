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白杨坪镇:创新计生工作思路 提
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武汉设立新生儿专科急救站
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黄石为城区高龄老人投保
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随州成立首个旅游巡回法庭
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一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
武汉设立新生儿专科急救站
湖北日报讯 （记者龙华、通讯员汤保华）昨日，武汉市急救中心和湖北省第三人民医院（省中山医院）合作，在该院建立武汉市120新生儿专科急救站，这是我省首家专门急救转运新生儿的120急救站点。
该急救站配备两台专业救护车，车内急救担架上固定有一套新生儿呼吸机、新生儿暖箱、监护仪及新生儿喉镜、气管插管等专用急救设备。省中山医院新生儿科主任姜赤秋介绍，这些监护设备能随时密切观察孩子的呼吸、心跳等细微变化，如果病情危重的新生儿在转运途中出现紧急情况，可以马上对其实施针对性救治。
该急救站可承担武汉市范围内的婴幼儿120急救转运任务。