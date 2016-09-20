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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
美食那么多 我想多尝尝
95岁老人刷新我省种牙纪录
    湖北日报讯 （记者崔逾瑜、通讯员陈菁）今日是“爱牙日”，95岁的刘老先生很开心。为了能有一口好牙，继续旅行和品尝各地美食，此前，他在武汉大学中南医院口腔科连种了3颗牙。
    昨日下午，1921年出生的刘德麟老人在孙女陪伴下，到中南医院种植第3颗牙。两周前，他已成功安装两颗种植牙。当被问起为何要种牙时，老人笑着说：“还想出去看看，尝尝好吃的。”
    老人的孙女介绍，爷爷喜欢旅行和美食，80多岁时独自参加老人旅行团游江南，90岁时在家人陪伴下去台湾、港澳等地。可近一两年来，爷爷的上颌牙只剩1颗，下颌牙剩下8颗，假牙戴不上了，只能吃炖烂的食物，他感到乏味。
    半年前，老人向儿孙提出种牙的愿望。在中南医院口腔科，陈建钢主任仔细评估老人身体情况后，决定为老人“圆梦”。医生为老人拔除残牙根后，即刻种植人工牙根，增加固位力，帮助行使咀嚼功能。
    陈建钢介绍，近年，80多岁老人种牙很常见，但95岁超高龄老人种牙却不曾发生。事实上，年龄不是种植牙的限制，只要患者的慢性疾病得到控制，身体能耐受，种植牙技术的风险都属可控范围。


   
　