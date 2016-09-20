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第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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首批“基因筛查师”将持证上岗
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鄂西干旱有望缓解
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宜城例均住院费用全省最低
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中国电信捐助全国第一所心系天下
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白杨坪镇:创新计生工作思路 提
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图文：秋收秸秆再利用
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依法治税多举措
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中国保险监督管理委员会湖北监管
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95岁老人刷新我省种牙纪录
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武汉设立新生儿专科急救站
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黄石为城区高龄老人投保
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随州成立首个旅游巡回法庭
·
一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，天安财产保险股份有限公司随州中心支公司获准迁址，现予以公告。
天安财产保险股份有限公司随州中心支公司
许可证流水号：0159461
机构编码：000022421300
成立日期：2005年4月22日
原机构住所：随州市曾都区交通大道371号二楼
现机构住所：随州市清河星苑2号楼一层17-18号、二层15-20号商铺
业务范围：在随州市行政辖区内开展以下业务：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用保险除外）；短期健康保险和人身意外伤害保险业务；经中国保监会批准的其他财产保险业务。
负责人：钟晓起
邮政编码：430000
联系电话：0722-3329008
发证日期：2016年7月19日