首批“基因筛查师”将持证上岗鄂西干旱有望缓解宜城例均住院费用全省最低中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平图文：秋收秸秆再利用依法治税多举措中国保险监督管理委员会湖北监管局公告95岁老人刷新我省种牙纪录武汉设立新生儿专科急救站黄石为城区高龄老人投保随州成立首个旅游巡回法庭一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
    湖北日报讯 经中国保险监督管理委员会湖北监管局核准，天安财产保险股份有限公司随州中心支公司获准迁址，现予以公告。
天安财产保险股份有限公司随州中心支公司
    许可证流水号：0159461
    机构编码：000022421300
    成立日期：2005年4月22日
    原机构住所：随州市曾都区交通大道371号二楼
    现机构住所：随州市清河星苑2号楼一层17-18号、二层15-20号商铺
    业务范围：在随州市行政辖区内开展以下业务：企业财产损失保险、家庭财产损失保险、建筑工程保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、船舶保险、能源保险、一般责任保险、保证保险、信用保险（出口信用保险除外）；短期健康保险和人身意外伤害保险业务；经中国保监会批准的其他财产保险业务。
    负责人：钟晓起
    邮政编码：430000
    联系电话：0722-3329008
    发证日期：2016年7月19日


   
　