查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 武汉市东湖新技术开发区地税局 依法治税多举措 湖北日报讯 武汉市东湖新技术开发区地税局围绕法治指导员制度建设、工作机制、人员培训、工作考评等进行有益探索，较好地发挥了税收法治指导员在依法治税中承上启下的作用。

该局结合公职律师制度、法律顾问制度同步落实税收法治指导员制度，厘清法治指导员职责边界，制定了11项工作职责和17条工作规程，为7个基层执法单位配备了7名税收法治指导员，主责行政审批、行政复议、执法监督和法律救济。通过建立法治指导员微信群，对涉税法律问题一问一答、一辨一析的“庭辩式”讨论模式，为基层行政执法提供全方位、多角度的法理认证，解答基层涉税法律问题50余项，编写典型执法案例7篇，出具专业法律意见书2份。

据该局负责人介绍，税收法治指导员在积极防控执法风险方面发挥了很好的作用。2015年，法治指导员在执法督察和案卷评查中，评查减免税和行政处罚案卷226份，整改问题41条，对存在执法过错的4人进行了责任追究。今年以来，在开展欠税清理专项督察中，审查制作追缴欠税文书7大类37份，仅上半年压缩欠税5835万元。

（李燎）





