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中国电信捐助全国第一所心系天下
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白杨坪镇:创新计生工作思路 提
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依法治税多举措
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中国保险监督管理委员会湖北监管
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武汉设立新生儿专科急救站
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随州成立首个旅游巡回法庭
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一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
武汉市东湖新技术开发区地税局
依法治税多举措
湖北日报讯 武汉市东湖新技术开发区地税局围绕法治指导员制度建设、工作机制、人员培训、工作考评等进行有益探索，较好地发挥了税收法治指导员在依法治税中承上启下的作用。
该局结合公职律师制度、法律顾问制度同步落实税收法治指导员制度，厘清法治指导员职责边界，制定了11项工作职责和17条工作规程，为7个基层执法单位配备了7名税收法治指导员，主责行政审批、行政复议、执法监督和法律救济。通过建立法治指导员微信群，对涉税法律问题一问一答、一辨一析的“庭辩式”讨论模式，为基层行政执法提供全方位、多角度的法理认证，解答基层涉税法律问题50余项，编写典型执法案例7篇，出具专业法律意见书2份。
据该局负责人介绍，税收法治指导员在积极防控执法风险方面发挥了很好的作用。2015年，法治指导员在执法督察和案卷评查中，评查减免税和行政处罚案卷226份，整改问题41条，对存在执法过错的4人进行了责任追究。今年以来，在开展欠税清理专项督察中，审查制作追缴欠税文书7大类37份，仅上半年压缩欠税5835万元。
（李燎）