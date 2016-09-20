首批“基因筛查师”将持证上岗鄂西干旱有望缓解宜城例均住院费用全省最低中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平图文：秋收秸秆再利用依法治税多举措中国保险监督管理委员会湖北监管局公告95岁老人刷新我省种牙纪录武汉设立新生儿专科急救站黄石为城区高龄老人投保随州成立首个旅游巡回法庭一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
图文：秋收秸秆再利用
    湖北日报讯 秋收季节，我省各地严管秸秆焚烧。为让秸秆再利用，有的地方将秸秆制作成生物煤炭；有的将秸秆出售给养牛专业户。图为17日，宜昌市夷陵区分乡镇农民将秸秆捆扎成形态各异的稻草人，吸引游客前来乡村游。
（记者 刘曙松 视界网 曹登峰 权柳沁 摄）


   
　