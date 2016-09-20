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抓宣传教育，实现育龄群众的婚育观念转变。该镇不断创新宣传方式，多措并举，努力确保宣传质量，全镇生殖健康免费参检率、服务随访率达98％。开展了形式多样的宣传活动，将全面两孩政策、《湖北省人口与计划生育条例》、农村计划生育家庭奖励扶助政策、计划生育特别扶助政策、独生子女保健费落实政策等作为计生宣传的主要内容，让育龄群众真正了解政策，享受政策带来的实惠。

在宣传形式上，力求多样化。一是利用宣传栏、标语、展版进行广泛宣传；二是开展活动进行宣传，利用“3.8”“5.29”等纪念日，深入开展“婚育新风进万家”及“关爱女孩行动”主题宣传教育活动；三是以农家书屋、计生协会、便民服务中心为宣传阵地长年开展计生知识讲座。便民服务中心专门设立计划生育利益导向咨询台，同时还利用电子显示屏滚动宣传计生政策、公示计划生育各项奖励名单、奖励标准、资金领取地点及方法。

抓生育文明建设，实现村民高度自治。多角度、多方位地推进“生育关怀行动”，积极落实好独生子女奖扶政策，建立完善“奖励、优惠、优先、减免、扶持、保障”六位一体的计划生育利益导向机制，为1180名奖特扶对象发放奖励扶助金144.58万元，帮助13个村（居）1000余户计生贫困户发展烟叶、茶叶、养殖等产业，为310户计划生育特困户协助解决了子女上学、住房等实际困难。同时，按照生育文明“三级联创”要求和“走向生育文明、建设幸福家园”目标，该镇把新农村建设和整村推进扶贫开发与计划生育工作结合起来，将新农村建设与“生产发展、生活富裕、镇风文明、村容整洁、管理民主”五项目标相结合，让老百姓看到“三级联创”实实在在的好处，实现群众由被动管理转变为主动参与。

抓优质服务，实现计生工作出实效。为提高育龄群众对生殖健康优质服务活动的认识，该镇开展了“十个一”模式的生殖健康服务：一是到村开好一个工作协调会；二是给参检对象填好一张生殖健康服务卡；三是给育龄群众发放一份宣传资料；四是举办一次知识讲座；五是组织开展一次计划生育知识竞赛；六是组织常住育龄群众自觉接受一次生殖健康检查；七是组织育龄群众观看一次计生宣传电教片；八是技术服务人员反馈一次生殖健康检查服务情况；九是对活动中发现的问题针对性地提出一个解决方案；十是落实好一项后续随访调查工作。

为认真组织开展好生殖健康优质服务活动，该镇还制定了切实可行的实施方案。由卫计办、村居委会负责行政组织，为育龄群众填写优质服务卡；卫生院妇产科、公卫科、计生科负责技术服务，确保育龄群众满意、放心的参加生殖健康检查；每次活动结束后，计生专干、医生对参检对象一对一的随访，建立一份健康档案。

抓机制管理，实现人口计生工作上水平。

今年，该镇进一步明确了工作职责，细化了计生目标考核工作。一是年初镇党委、政府与各村计生责任人、各村计生责任人与组级信息员层层签订计生包保责任书；二是对镇领导班子成员实行联系点固定，分阶段通报并督办薄弱村的办法，同时计生办有针对性地落实“三个一”工作制度，即：一月到村指导业务一次、一月到户抽查上报准确率一次、一月到村解决突出问题一次；三是部门联动，积极配合，认真开展综合治理工作；四是将计生工作任务完成的情况与公务员的评优、津贴挂钩，与村干部薪酬挂钩；五是镇党委政府强化检查督办，使每一个阶段，每一个环节的工作，都做到有布置、有检查、有落实。

（杨智勇 李芳）





