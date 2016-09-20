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第13版 民生关注
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·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
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首批“基因筛查师”将持证上岗
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宜城例均住院费用全省最低
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中国电信捐助全国第一所心系天下
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白杨坪镇:创新计生工作思路 提
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图文：秋收秸秆再利用
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依法治税多举措
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中国保险监督管理委员会湖北监管
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95岁老人刷新我省种牙纪录
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武汉设立新生儿专科急救站
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黄石为城区高龄老人投保
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随州成立首个旅游巡回法庭
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一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
湖北日报讯 9月12日，中国电信终端公司代表们前往利川市，通过湖北省青基会向当地汪营镇貊丘小学捐赠公益款项30万元。貊丘小学是貊丘村唯一的小学，全校共有13名教师和105名学生，该校自1995年建成至今，由于年久失修出现墙体裂缝等安全隐患，已严重影响学生上课。2016年，中国电信在中国青少年发展基金会设立了“心系天下公益基金”，以此为平台践行企业社会责任。本次公益活动以“为梦想筑巢”为主题，为当地孩子们解决了实际困难，带来了新的希望。
近年来随着地区信息化扶贫的日渐深入，作为湖北电信主力军的恩施分公司主动承担起社会责任，以“宽带乡村”为抓手，以“幸福新农村平台”为手段，大力推进以扶贫办主导、电信承办的“互联网+雨露计划”“家校联心亲情小屋”等各项针对贫困山区学生和留守儿童的扶贫工程与公益计划，截至今年9月初，仅在恩施市对“雨露计划”申报者发放“雨露卡”1800余张，在全州8个县市624所中小学中同步启动了“爱心小屋”建设，获得了社会各界的好评。
（刘暕熊立）