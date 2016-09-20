查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 湖北日报讯 9月12日，中国电信终端公司代表们前往利川市，通过湖北省青基会向当地汪营镇貊丘小学捐赠公益款项30万元。貊丘小学是貊丘村唯一的小学，全校共有13名教师和105名学生，该校自1995年建成至今，由于年久失修出现墙体裂缝等安全隐患，已严重影响学生上课。2016年，中国电信在中国青少年发展基金会设立了“心系天下公益基金”，以此为平台践行企业社会责任。本次公益活动以“为梦想筑巢”为主题，为当地孩子们解决了实际困难，带来了新的希望。

近年来随着地区信息化扶贫的日渐深入，作为湖北电信主力军的恩施分公司主动承担起社会责任，以“宽带乡村”为抓手，以“幸福新农村平台”为手段，大力推进以扶贫办主导、电信承办的“互联网+雨露计划”“家校联心亲情小屋”等各项针对贫困山区学生和留守儿童的扶贫工程与公益计划，截至今年9月初，仅在恩施市对“雨露计划”申报者发放“雨露卡”1800余张，在全州8个县市624所中小学中同步启动了“爱心小屋”建设，获得了社会各界的好评。

（刘暕熊立）





