首批“基因筛查师”将持证上岗鄂西干旱有望缓解宜城例均住院费用全省最低中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平图文：秋收秸秆再利用依法治税多举措中国保险监督管理委员会湖北监管局公告95岁老人刷新我省种牙纪录武汉设立新生儿专科急救站黄石为城区高龄老人投保随州成立首个旅游巡回法庭一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
·依法治税多举措
·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告
·95岁老人刷新我省种牙纪录
·武汉设立新生儿专科急救站
·黄石为城区高龄老人投保
·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
    湖北日报讯 9月12日，中国电信终端公司代表们前往利川市，通过湖北省青基会向当地汪营镇貊丘小学捐赠公益款项30万元。貊丘小学是貊丘村唯一的小学，全校共有13名教师和105名学生，该校自1995年建成至今，由于年久失修出现墙体裂缝等安全隐患，已严重影响学生上课。2016年，中国电信在中国青少年发展基金会设立了“心系天下公益基金”，以此为平台践行企业社会责任。本次公益活动以“为梦想筑巢”为主题，为当地孩子们解决了实际困难，带来了新的希望。
    近年来随着地区信息化扶贫的日渐深入，作为湖北电信主力军的恩施分公司主动承担起社会责任，以“宽带乡村”为抓手，以“幸福新农村平台”为手段，大力推进以扶贫办主导、电信承办的“互联网+雨露计划”“家校联心亲情小屋”等各项针对贫困山区学生和留守儿童的扶贫工程与公益计划，截至今年9月初，仅在恩施市对“雨露计划”申报者发放“雨露卡”1800余张，在全州8个县市624所中小学中同步启动了“爱心小屋”建设，获得了社会各界的好评。
（刘暕熊立）


   
　