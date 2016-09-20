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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
·图文：秋收秸秆再利用
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·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
“医联体”打通资源共享
宜城例均住院费用全省最低
    湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、赵玉菡、曾斗）“您这肾结石需要到市医院碎石，平常在镇上打针止痛就行了。”昨日，听完宜城市孔湾镇卫生院医生嘱咐，60岁的农民周正超长舒了一口气。“在市里做手术，回镇上住院复查，费用至少要省几百元。何况镇卫生院的大夫也是市医院派来的，放心。”周正超说。
    宜城市推进“医联体”建设后，像周正超这样的受惠居民数以万计。2011年以来，宜城以市人民医院、中医院、妇幼保健院为主体，组建三大医疗集团，兼并重组各乡镇卫生院，打通医疗资源配置共享的樊篱。
    近年来，三大医疗集团主体医院及市级财政，共计投入2000多万元驰援各乡镇卫生院，建成省级达标乡镇卫生院10个，并广泛开展对口援建、双向转诊、基层首诊、分级诊疗等活动。“基层卫生院硬件改善，以及市内专家下乡坐诊机制常态化，增强了农村患者对基层首诊的信心。”宜城市卫计局局长龙彩葆介绍，目前该市基层医疗卫生机构首诊率60%以上，县域就诊率达94.37%。
    每年，宜城市政府按照“总额控制、节余归已、超支不补”原则，对各医疗集团拨付年度新农合和城镇医保基金费用，倒逼各医院进行诊疗费用的自我控制，进而规避过度检查和过度诊疗。
    同期，各医疗集团全面推行按病种限价支付等改革，2967个单病种实现了规范化、标准化的治疗，并确保诊疗效果。“这使得各医疗集团必须合理使用城乡医疗资源，才能实现最优化的运营。”龙彩葆表示，市里依据各医疗集团上年完成的诊治指标等因素，计算每年应获得的费用总额。“医联体”推进的系列改革，逐步减轻了宜城病患者的诊疗压力。今年上半年，宜城市例均住院费用只有2863元，参合农民县内住院补偿比达81.53%，两项指标均居全省第一位。


   
　