查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 “医联体”打通资源共享 宜城例均住院费用全省最低 湖北日报讯 （记者夏永辉、通讯员何维国、赵玉菡、曾斗）“您这肾结石需要到市医院碎石，平常在镇上打针止痛就行了。”昨日，听完宜城市孔湾镇卫生院医生嘱咐，60岁的农民周正超长舒了一口气。“在市里做手术，回镇上住院复查，费用至少要省几百元。何况镇卫生院的大夫也是市医院派来的，放心。”周正超说。

宜城市推进“医联体”建设后，像周正超这样的受惠居民数以万计。2011年以来，宜城以市人民医院、中医院、妇幼保健院为主体，组建三大医疗集团，兼并重组各乡镇卫生院，打通医疗资源配置共享的樊篱。

近年来，三大医疗集团主体医院及市级财政，共计投入2000多万元驰援各乡镇卫生院，建成省级达标乡镇卫生院10个，并广泛开展对口援建、双向转诊、基层首诊、分级诊疗等活动。“基层卫生院硬件改善，以及市内专家下乡坐诊机制常态化，增强了农村患者对基层首诊的信心。”宜城市卫计局局长龙彩葆介绍，目前该市基层医疗卫生机构首诊率60%以上，县域就诊率达94.37%。

每年，宜城市政府按照“总额控制、节余归已、超支不补”原则，对各医疗集团拨付年度新农合和城镇医保基金费用，倒逼各医院进行诊疗费用的自我控制，进而规避过度检查和过度诊疗。

同期，各医疗集团全面推行按病种限价支付等改革，2967个单病种实现了规范化、标准化的治疗，并确保诊疗效果。“这使得各医疗集团必须合理使用城乡医疗资源，才能实现最优化的运营。”龙彩葆表示，市里依据各医疗集团上年完成的诊治指标等因素，计算每年应获得的费用总额。“医联体”推进的系列改革，逐步减轻了宜城病患者的诊疗压力。今年上半年，宜城市例均住院费用只有2863元，参合农民县内住院补偿比达81.53%，两项指标均居全省第一位。





