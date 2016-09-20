查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 未来十天我省有两次降水 鄂西干旱有望缓解 湖北日报讯 （记者曾莉）未来10天我省将有2轮降雨过程，鄂西干旱有望缓解。不过月底前，中东部仍基本无雨，旱情会继续发展。

数据显示，7月21日出梅以来，我省大部地区降水偏少3—9成，其中鄂西北、鄂东大部偏少5—9成，气温大都偏高1.0 ℃—2.7℃。

省气象局农业气象首席专家刘可群介绍，鄂西北尤其是十堰今年来降水偏少，汛期和梅雨期，中部和东部出现强降雨，鄂西北降雨仍偏少。8月10日至9月17日，十堰辖区7个县平均降水量仅35.3毫米，为1960年有记录以来历史同期最少 ，偏少近8成。

气象干旱指数监测结果显示，截至9月18日 ，鄂西北房县、神农架、保康、谷城、老河口、郧阳区6县市区特旱，郧西、竹溪、丹江口、枣阳、宜城、兴山等县市区重旱，其他地区大部轻到中旱。

为何持续少雨？省气象局首席专家张礼平解释，大范围降水需有水汽输送和冷暖空气交汇两个条件。今年9月初以来登陆台风较多，已达5个（常年1.8个），造成气压场北高南低，加强偏北风，抑制了南方水汽向我省输送，也无冷暖空气交汇。湖北大部在偏强的高空西北气流控制下，空气干燥，水汽含量少，出现持续少雨天气。

未来10天，我省有两次降水缓和西部干旱，其中今天我省西部小雨，25日至27日西部和北部小到中雨，届时将配合人工增雨。





