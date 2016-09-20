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一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
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民生关注
2016.9.20 星期二
未来十天我省有两次降水
鄂西干旱有望缓解
湖北日报讯 （记者曾莉）未来10天我省将有2轮降雨过程，鄂西干旱有望缓解。不过月底前，中东部仍基本无雨，旱情会继续发展。
数据显示，7月21日出梅以来，我省大部地区降水偏少3—9成，其中鄂西北、鄂东大部偏少5—9成，气温大都偏高1.0 ℃—2.7℃。
省气象局农业气象首席专家刘可群介绍，鄂西北尤其是十堰今年来降水偏少，汛期和梅雨期，中部和东部出现强降雨，鄂西北降雨仍偏少。8月10日至9月17日，十堰辖区7个县平均降水量仅35.3毫米，为1960年有记录以来历史同期最少 ，偏少近8成。
气象干旱指数监测结果显示，截至9月18日 ，鄂西北房县、神农架、保康、谷城、老河口、郧阳区6县市区特旱，郧西、竹溪、丹江口、枣阳、宜城、兴山等县市区重旱，其他地区大部轻到中旱。
为何持续少雨？省气象局首席专家张礼平解释，大范围降水需有水汽输送和冷暖空气交汇两个条件。今年9月初以来登陆台风较多，已达5个（常年1.8个），造成气压场北高南低，加强偏北风，抑制了南方水汽向我省输送，也无冷暖空气交汇。湖北大部在偏强的高空西北气流控制下，空气干燥，水汽含量少，出现持续少雨天气。
未来10天，我省有两次降水缓和西部干旱，其中今天我省西部小雨，25日至27日西部和北部小到中雨，届时将配合人工增雨。