查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第13版 民生关注 ·首批“基因筛查师”将持证上岗 ·鄂西干旱有望缓解 ·宜城例均住院费用全省最低 ·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学 ·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平 ·图文：秋收秸秆再利用 ·依法治税多举措 ·中国保险监督管理委员会湖北监管局公告 ·95岁老人刷新我省种牙纪录 ·武汉设立新生儿专科急救站 ·黄石为城区高龄老人投保 ·随州成立首个旅游巡回法庭 ·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 首批“基因筛查师”将持证上岗 · 鄂西干旱有望缓解 · 宜城例均住院费用全省最低 · 中国电信捐助全国第一所心系天下 · 白杨坪镇:创新计生工作思路 提 · 图文：秋收秸秆再利用 · 依法治税多举措 · 中国保险监督管理委员会湖北监管 · 95岁老人刷新我省种牙纪录 · 武汉设立新生儿专科急救站 · 黄石为城区高龄老人投保 · 随州成立首个旅游巡回法庭 · 一女子非法鉴定胎儿性别被判刑 13 民生关注 2016.9.20 星期二 华中首个遗传咨询师培训班开课 首批“基因筛查师”将持证上岗 湖北日报讯 （记者李卫中、通讯员田娟、蔡敏）基因筛查，可及时发现遗传性疾病并提前干预，未来甚至可直接用于治疗。昨日，同济医院遗传咨询医师培训中心在汉揭牌，首批参训300名医务工作者将持证上岗，开设基于基因诊断的“遗传咨询门诊”。

同济医院基因诊断中心主任汪道文教授说，医学发展，人类已经认识到基因与疾病风险的关联。“基因筛查师”就像一座桥梁，帮助海量基因测序数据与基因信息解读之间建立联系。在英美等发达国家，遗传学诊断技术在出生缺陷预防、遗传病的分子诊断、个性化用药指导、患病风险评估、健康指导及管理等多个方面发挥越来越重要的作用。

汪道文近日接诊一黄石患者，长期胸闷、突发晕厥，一直查不出病因。患者父亲50岁时突然去世，患者儿子有时也会心慌胸闷。基因诊断发现，这名患者及其儿子都携带有相同的致病基因位点，患有一种名叫Brugada综合征的遗传疾病。这是罕见的常染色体显性遗传病，很难发现，会突发心源性猝死，预后极差。“基因筛查师”建议患者父子二人预防恶性心律失常，提前在心内科进行了ICD（植入埋藏式自动心脏复律除颤器）治疗。

汪道文称，人类基因图谱浩如烟海，用A4纸打印，可以装满一间屋子。针对患病基因的测序和诊断才有价值。真正能进行基因测序、解读的医院很少，同济医院目前可以进行1000种基因诊断，例如肺癌、心肌病、主动脉夹层、高血压、癫痫、黄胆等疾病基因诊断。

据悉，同济医院遗传咨询医师培训中心由中国遗传学会遗传咨询分会、国家卫生计生委能力建设和继续教育中心联合认证，是华中地区首家遗传专科培训基地。进行临床遗传咨询能力专项培训，标志着我国正式建立遗传咨询体系。





