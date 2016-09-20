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 第13版 民生关注
·首批“基因筛查师”将持证上岗
·鄂西干旱有望缓解
·宜城例均住院费用全省最低
·中国电信捐助全国第一所心系天下希望小学
·白杨坪镇:创新计生工作思路 提升优质服务水平
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·随州成立首个旅游巡回法庭
·一女子非法鉴定胎儿性别被判刑
湖北日报电子版
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13 民生关注 2016.9.20 星期二
华中首个遗传咨询师培训班开课
首批“基因筛查师”将持证上岗
    湖北日报讯 （记者李卫中、通讯员田娟、蔡敏）基因筛查，可及时发现遗传性疾病并提前干预，未来甚至可直接用于治疗。昨日，同济医院遗传咨询医师培训中心在汉揭牌，首批参训300名医务工作者将持证上岗，开设基于基因诊断的“遗传咨询门诊”。
    同济医院基因诊断中心主任汪道文教授说，医学发展，人类已经认识到基因与疾病风险的关联。“基因筛查师”就像一座桥梁，帮助海量基因测序数据与基因信息解读之间建立联系。在英美等发达国家，遗传学诊断技术在出生缺陷预防、遗传病的分子诊断、个性化用药指导、患病风险评估、健康指导及管理等多个方面发挥越来越重要的作用。
    汪道文近日接诊一黄石患者，长期胸闷、突发晕厥，一直查不出病因。患者父亲50岁时突然去世，患者儿子有时也会心慌胸闷。基因诊断发现，这名患者及其儿子都携带有相同的致病基因位点，患有一种名叫Brugada综合征的遗传疾病。这是罕见的常染色体显性遗传病，很难发现，会突发心源性猝死，预后极差。“基因筛查师”建议患者父子二人预防恶性心律失常，提前在心内科进行了ICD（植入埋藏式自动心脏复律除颤器）治疗。
    汪道文称，人类基因图谱浩如烟海，用A4纸打印，可以装满一间屋子。针对患病基因的测序和诊断才有价值。真正能进行基因测序、解读的医院很少，同济医院目前可以进行1000种基因诊断，例如肺癌、心肌病、主动脉夹层、高血压、癫痫、黄胆等疾病基因诊断。
    据悉，同济医院遗传咨询医师培训中心由中国遗传学会遗传咨询分会、国家卫生计生委能力建设和继续教育中心联合认证，是华中地区首家遗传专科培训基地。进行临床遗传咨询能力专项培训，标志着我国正式建立遗传咨询体系。


 
　