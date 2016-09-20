他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
恩施傩戏亮相全国展演
    湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员邓永红）15日，恩施市三岔乡11位傩戏艺人，在河南省郑州与来自其他省市的10支傩戏团队同台，参加“全国傩戏展演”活动。
    代表湖北省民间艺术家协会参加本次展演的恩施傩戏演剧目为《还阳傩》，是三岔《傩祭正八出》中的一个戏目，表演时演员们头戴傩面具，在打击乐声中且唱且跳，是一种土家人祈福纳祥、消灾解难、庆祝丰收、欢度节日的舞蹈。
    据介绍，参加表演的11位傩戏艺人均为三岔乡农民，年龄最小者38岁，最长者66岁，2015年他们还曾应邀在北京民族文化宫展演，受到观众喜爱。
    恩施市三岔乡是中国民间艺术之乡，傩戏已被收入国家非遗名录。


   
　