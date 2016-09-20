查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 恩施傩戏亮相全国展演 湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员邓永红）15日，恩施市三岔乡11位傩戏艺人，在河南省郑州与来自其他省市的10支傩戏团队同台，参加“全国傩戏展演”活动。

代表湖北省民间艺术家协会参加本次展演的恩施傩戏演剧目为《还阳傩》，是三岔《傩祭正八出》中的一个戏目，表演时演员们头戴傩面具，在打击乐声中且唱且跳，是一种土家人祈福纳祥、消灾解难、庆祝丰收、欢度节日的舞蹈。

据介绍，参加表演的11位傩戏艺人均为三岔乡农民，年龄最小者38岁，最长者66岁，2015年他们还曾应邀在北京民族文化宫展演，受到观众喜爱。

恩施市三岔乡是中国民间艺术之乡，傩戏已被收入国家非遗名录。





