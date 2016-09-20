查看本版大图
上一版
下一版
版面概览
第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
数字报首页
-
本期首页
-
多媒体版
-
离线阅读
-
退出
版面导航
标题导航
报纸订阅
在线投稿
在线调查
第1版 : 要闻
第10版 : 评论
第11版 : 经济纵横
第12版 : 文化新闻
第13版 : 民生关注
第14版 : 体育
第15版 : 读者
第16版 : 专题
第2版 : 时政要闻
第3版 : 特别报道
第4版 : 特别报道
第5版 : 特别报道
第6版 : 特别报道
第7版 : 时事
第8版 : 专题
第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴
·
他是省博001号志愿者
·
信仰的力量感人至深
·
图文：武当山老子像在汉制作完成
·
荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·
省博志愿者团队获评全国十佳
·
大学生文创设计成果喜人
·
支持发展职教校企合作
·
张启发院士讲授学术规范
·
恩施傩戏亮相全国展演
12
文化新闻
2016.9.20 星期二
恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报讯 （记者李彦睿、通讯员邓永红）15日，恩施市三岔乡11位傩戏艺人，在河南省郑州与来自其他省市的10支傩戏团队同台，参加“全国傩戏展演”活动。
代表湖北省民间艺术家协会参加本次展演的恩施傩戏演剧目为《还阳傩》，是三岔《傩祭正八出》中的一个戏目，表演时演员们头戴傩面具，在打击乐声中且唱且跳，是一种土家人祈福纳祥、消灾解难、庆祝丰收、欢度节日的舞蹈。
据介绍，参加表演的11位傩戏艺人均为三岔乡农民，年龄最小者38岁，最长者66岁，2015年他们还曾应邀在北京民族文化宫展演，受到观众喜爱。
恩施市三岔乡是中国民间艺术之乡，傩戏已被收入国家非遗名录。