查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 研究生新生上特殊一课 张启发院士讲授学术规范 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员刘涛）“在学术活动中任何不实事求是的行为都违背了学术规范。对于学术不端行为，我们要‘零容忍’。”18日在华中农业大学，中科院院士张启发为研究生新生上了一堂科学道德与学术规范课，寄语学子们培养学术道德、坚守学术规范、远离学术不端。

华中农大去年被中国科协、教育部列为全国11所科学道德和学风建设宣讲教育案例教学试点单位之一。此前，该校制订出台了有关学术规范、研究生学术道德规范管理、处理学术不端行为暂行办法、学术不端行为处罚细则等制度。

张启发院士为新生们解读了必须遵循的学术规范及学术不端的惩戒措施。“在科学研究中，要坚决杜绝剽窃抄袭、篡改伪造、代写代发、重复发表、违反保密规定、违反科学实验的伦理等行为，追求真正的学术贡献。”他勉励新生们提高科学研究的能力，培养认真、严谨、精益求精的科研习惯，平时做好实验记录，注重论文写作规范。





