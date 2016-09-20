他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
我省出台税收优惠政策
支持发展职教校企合作
    湖北日报讯 （记者龚雪、特约记者梁炜）昨日，省财政厅、省国税局、省地税局、省教育厅联合下发通知，出台税收优惠政策，支持发展职业教育校企合作。
    在企业所得税方面，对职业院校符合条件的技术转让所得，一个纳税年度不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。职业学校被认定为具有免税资格的非营利组织，其接受捐赠收入；财政拨款以外的其他政府补助收入（不包括因政府购买服务取得的收入）；按省级以上民政、财政部门规定收取的会费；不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入等，按规定免征企业所得税。
    在个人所得税方面，职业院校教师和学生以其拥有知识产权的技术开发、产品设计成果等非货币性资产投资入股的，依法计算缴纳个人所得税。纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过5个公历年度内分期缴纳个人所得税。对于省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的教育方面的奖金，免予征收个人所得税。


   
　