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第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
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他是省博001号志愿者
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信仰的力量感人至深
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图文：武当山老子像在汉制作完成
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荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
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省博志愿者团队获评全国十佳
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大学生文创设计成果喜人
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支持发展职教校企合作
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张启发院士讲授学术规范
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恩施傩戏亮相全国展演
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文化新闻
2016.9.20 星期二
我省出台税收优惠政策
支持发展职教校企合作
湖北日报讯 （记者龚雪、特约记者梁炜）昨日，省财政厅、省国税局、省地税局、省教育厅联合下发通知，出台税收优惠政策，支持发展职业教育校企合作。
在企业所得税方面，对职业院校符合条件的技术转让所得，一个纳税年度不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。职业学校被认定为具有免税资格的非营利组织，其接受捐赠收入；财政拨款以外的其他政府补助收入（不包括因政府购买服务取得的收入）；按省级以上民政、财政部门规定收取的会费；不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入等，按规定免征企业所得税。
在个人所得税方面，职业院校教师和学生以其拥有知识产权的技术开发、产品设计成果等非货币性资产投资入股的，依法计算缴纳个人所得税。纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过5个公历年度内分期缴纳个人所得税。对于省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的教育方面的奖金，免予征收个人所得税。