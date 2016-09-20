查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 我省出台税收优惠政策 支持发展职教校企合作 湖北日报讯 （记者龚雪、特约记者梁炜）昨日，省财政厅、省国税局、省地税局、省教育厅联合下发通知，出台税收优惠政策，支持发展职业教育校企合作。

在企业所得税方面，对职业院校符合条件的技术转让所得，一个纳税年度不超过500万元的部分，免征企业所得税；超过500万元的部分，减半征收企业所得税。职业学校被认定为具有免税资格的非营利组织，其接受捐赠收入；财政拨款以外的其他政府补助收入（不包括因政府购买服务取得的收入）；按省级以上民政、财政部门规定收取的会费；不征税收入和免税收入孳生的银行存款利息收入等，按规定免征企业所得税。

在个人所得税方面，职业院校教师和学生以其拥有知识产权的技术开发、产品设计成果等非货币性资产投资入股的，依法计算缴纳个人所得税。纳税人一次性缴税有困难的，可合理确定分期缴纳计划并报主管税务机关备案后，自发生上述应税行为之日起不超过5个公历年度内分期缴纳个人所得税。对于省级人民政府、国务院部委和中国人民解放军军以上单位，以及外国组织、国际组织颁发的教育方面的奖金，免予征收个人所得税。





