查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 大学生文创设计成果喜人 校园微电影入围柏林华语电影节 湖北日报讯 （记者别鸣、实习生谭淑娟、通讯员孙宏斌）目前，我省第三届大学生文化创意设计大赛正在进行。昨日，记者从省文化厅了解到，我省大学生文创大赛举办以来，推出了一批优秀的文化创意人才和作品，尤其是去年最佳微电影奖获奖作品《小苹果的甲午年》，入围了今年柏林华语电影节“青年展映单元”。

去年，微电影《小苹果的甲午年》获得了我省第二届大学生文化创意设计大赛微电影单元最佳作品奖。这部影片在广场舞背景下，讲述了一个大学生求职就业的心路历程。获奖之后，这部微电影得到了著名导演冯小刚的赞赏，冯小刚点赞这是一部“带着武汉气息，接地气的片子，非常不错”，并对该片大学生导演说：“我觉得一个新导演，尤其是最早的几部作品，其实都应该像你这样，拍自己最有感受的东西，写这样的剧本、拍这样的作品。”今年，该片更入围了柏林华语电影节“青年展映单元”。

据了解，我省举办大学生文化创意设计大赛以来，大赛中的优秀人才得到了企业青睐，优秀作品通过市场变成产品，进入大家的生活，从而促进文化与科技、旅游、教育等产业融合发展，进一步提升了我省文化创意产业发展水平。

目前举行的第三届大赛，重点关注大学生的创新创意能力，大赛组委会已与我省5家文化创意类孵化器达成合作协议，帮助比赛中出现的优秀项目落户孵化器，帮助大学生成功创业。同时，符合条件的参赛项目和团队，将纳入一年一度的我省大学生创业扶持项目的申报范围。





