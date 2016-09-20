他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
大学生文创设计成果喜人
校园微电影入围柏林华语电影节
    湖北日报讯 （记者别鸣、实习生谭淑娟、通讯员孙宏斌）目前，我省第三届大学生文化创意设计大赛正在进行。昨日，记者从省文化厅了解到，我省大学生文创大赛举办以来，推出了一批优秀的文化创意人才和作品，尤其是去年最佳微电影奖获奖作品《小苹果的甲午年》，入围了今年柏林华语电影节“青年展映单元”。
    去年，微电影《小苹果的甲午年》获得了我省第二届大学生文化创意设计大赛微电影单元最佳作品奖。这部影片在广场舞背景下，讲述了一个大学生求职就业的心路历程。获奖之后，这部微电影得到了著名导演冯小刚的赞赏，冯小刚点赞这是一部“带着武汉气息，接地气的片子，非常不错”，并对该片大学生导演说：“我觉得一个新导演，尤其是最早的几部作品，其实都应该像你这样，拍自己最有感受的东西，写这样的剧本、拍这样的作品。”今年，该片更入围了柏林华语电影节“青年展映单元”。
    据了解，我省举办大学生文化创意设计大赛以来，大赛中的优秀人才得到了企业青睐，优秀作品通过市场变成产品，进入大家的生活，从而促进文化与科技、旅游、教育等产业融合发展，进一步提升了我省文化创意产业发展水平。
    目前举行的第三届大赛，重点关注大学生的创新创意能力，大赛组委会已与我省5家文化创意类孵化器达成合作协议，帮助比赛中出现的优秀项目落户孵化器，帮助大学生成功创业。同时，符合条件的参赛项目和团队，将纳入一年一度的我省大学生创业扶持项目的申报范围。


   
　