他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
省博志愿者团队获评全国十佳
    湖北日报讯 （记者海冰、通讯员王晶晶）17日，由中国博物馆协会主办的第八届“牵手历史——中国博物馆十佳志愿者之星”评选活动在成都揭晓，省博物馆志愿者团队上榜，我省还有武汉博物馆“阳光志愿者团队”同时入选。
    湖北省博物馆志愿者团队成立于2007年，现有成员2100余人，成立以来，共讲解27万多批次，主持及参与社教活动1500多场次，服务公众615万余人次，总服务时间超过32万小时。
    武汉博物馆“阳光志愿者团队”是由武汉博物馆和华中科技大学共同组建的大学生志愿者队伍，自2008年5月成立至今，已累计招募9届大学生志愿者共700余人，提供志愿服务64000小时，人均服务时间108小时。
    据了解，近几年来，随着博物馆事业的发展，越来越多的志愿者出现在各个博物馆。目前，全省博物馆仅登记注册的志愿者数量就达近3000人。


   
　