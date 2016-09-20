查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 省博志愿者团队获评全国十佳 湖北日报讯 （记者海冰、通讯员王晶晶）17日，由中国博物馆协会主办的第八届“牵手历史——中国博物馆十佳志愿者之星”评选活动在成都揭晓，省博物馆志愿者团队上榜，我省还有武汉博物馆“阳光志愿者团队”同时入选。

湖北省博物馆志愿者团队成立于2007年，现有成员2100余人，成立以来，共讲解27万多批次，主持及参与社教活动1500多场次，服务公众615万余人次，总服务时间超过32万小时。

武汉博物馆“阳光志愿者团队”是由武汉博物馆和华中科技大学共同组建的大学生志愿者队伍，自2008年5月成立至今，已累计招募9届大学生志愿者共700余人，提供志愿服务64000小时，人均服务时间108小时。

据了解，近几年来，随着博物馆事业的发展，越来越多的志愿者出现在各个博物馆。目前，全省博物馆仅登记注册的志愿者数量就达近3000人。





