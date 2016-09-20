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第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
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他是省博001号志愿者
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信仰的力量感人至深
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图文：武当山老子像在汉制作完成
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荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
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省博志愿者团队获评全国十佳
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大学生文创设计成果喜人
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支持发展职教校企合作
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张启发院士讲授学术规范
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恩施傩戏亮相全国展演
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文化新闻
2016.9.20 星期二
省博志愿者团队获评全国十佳
湖北日报讯 （记者海冰、通讯员王晶晶）17日，由中国博物馆协会主办的第八届“牵手历史——中国博物馆十佳志愿者之星”评选活动在成都揭晓，省博物馆志愿者团队上榜，我省还有武汉博物馆“阳光志愿者团队”同时入选。
湖北省博物馆志愿者团队成立于2007年，现有成员2100余人，成立以来，共讲解27万多批次，主持及参与社教活动1500多场次，服务公众615万余人次，总服务时间超过32万小时。
武汉博物馆“阳光志愿者团队”是由武汉博物馆和华中科技大学共同组建的大学生志愿者队伍，自2008年5月成立至今，已累计招募9届大学生志愿者共700余人，提供志愿服务64000小时，人均服务时间108小时。
据了解，近几年来，随着博物馆事业的发展，越来越多的志愿者出现在各个博物馆。目前，全省博物馆仅登记注册的志愿者数量就达近3000人。