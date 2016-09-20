他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
    湖北日报讯 9月14日，由省社科联主办的大型公益讲座“荆楚讲坛”走进湖北科技学院，邀请文化学者、咸宁市委党史研究室主任李城外主讲《香城泉都历史文化解读》。本次活动由湖北科技学院人文与传媒学院和周南文化沙龙共同承办，鄂南文化研究中心主任定光平主持。湖北科技学院数百名师生现场聆听了讲座，院长吴基良出席本次活动并为李城外颁发客座教授聘书。
    咸宁位于长江中游南岸，素有“湖北南大门”之称。近年来，咸宁市委、市政府广集民智，赋予其新的时代内涵，于是，她有了一个诗一般的代称——“香城泉都”。两个小时的讲座，李城外分三部分系统解读了咸宁的文化类型、成因，并展望了“香城泉都”文化的未来。

　　咸宁的文化类型
　　“咸宁”一词，典出《尚书·大禹谟》“野无遗贤，万邦咸宁”、《易·乾象》“首出庶物，万国咸宁”之句。考古发掘证明，至少在距今约5000年的新石器时代，先民们就在咸宁这片土地上定居、繁衍，利用石器进行生产活动。可以说，咸宁这片古老而神秘的土地上，刨一口砖就有文物，拣一块瓦就是历史，这些深埋地下的文物古迹，不仅是远古的呼唤，更是历史的见证。
    李城外认为，“香城泉都”文化资源丰富，表现形式多样，可将其归纳为九种最有代表性的文化类型，即以新店土城遗址、孙郭胡城址、通城药姑山瑶族原始石群文化遗址等为代表的古遗址文化；以王明璠府第、沈鸿宾故居、“楚天民俗第一村”刘家桥等为代表的古民居文化；以赤壁之战、李自成殉难、汀泗桥和贺胜桥战役等为代表的战争文化；以山青、水秀、桂香、竹翠、泉温、洞奇为代表的山水文化；以北宋名臣冯京、近代教育家王世杰、当代向阳湖文化名人等为代表的名人文化；以鄂南暴动及众多革命先烈为代表的红色文化；以语音特别、语法特别、内部差异大、保留有古汉语词句为特点的方言文化；以九宫山钦天瑞庆宫、太乙观、潜山寺、雪峰寺等为代表的宗教文化；以崇阳提琴戏、赵李桥砖茶制作技艺、镇氏风湿病马钱子疗法和通山木雕等为代表的非物质文化。

　　咸宁的文化成因
    李城外从历史沿革与地理特征等角度阐释了咸宁的文化成因。
    咸宁地处湘鄂赣三省交界处，被誉为“吴头楚尾”，荆楚、湖湘、吴越文化在这里交汇、融合、升华，逐渐形成了丰富多样的地域文化。这一古文化历经几千年的发展，既全面又深厚，既开放又传统，呈现出以我为主、批判吸收的兼容性文化特征。尽管后来随着时代发展不断积累、吸纳、丰富，发展形成新的文化，但吴头楚尾古文化的兼容性文化特征，却始终作为一种文化基因，深入咸宁地域文化的骨髓，影响着咸宁文化的发展走向。
    就地形而言，咸宁地处幕阜山脉与江汉平原的过渡地带，地势南高北低，地表高低起伏，呈现出群山奔幕阜、众壑赴长江的总体趋势。咸宁土地面积9861平方公里，呈现出岭谷平行相间、山丘盆地参差、沿江滨湖交接、洞穴窅然、泉水奔涌的地貌景观和“六山一水两分田，一分土地为家园”的土地利用格局。“十里不同风，百里不同俗”，咸宁地理风貌的复杂多样，也造就了咸宁文化的丰富多彩。
    山与水，是决定地域文化发展的自然地理因素，是影响咸宁文化发展的地脉。山水是咸宁文化的母体，在某种意义上说，咸宁的文化生态就是山和水的形态。文化发展必然依托自然条件，咸宁这种依托自然、立足山水发展自身的过程，蕴含着另一文化特征——务实性。当然，务实不是拘泥现实，并不妨碍咸宁人立足现实开拓创新。

　　咸宁的文化展望
    李城外认为，在经济的快速发展过程中，需要文化来支撑。在所有的文化中，地域文化是尤其不可忽视的文化类型。地域文化研究就是要开发弘扬所在地区的优秀传统文化资源，打造地方文化名片，彰显地方文化魅力。
    结合咸宁实际，李城外认为咸宁未来的文化发展要从五个方面着力。一是打造一座文化地标，即向阳湖名人文化品牌；二是推出两张靓丽名片——香城和泉都；三是讲好三大历史故事——赤壁之战、李自成通山殉难、汀泗桥“铁军”英雄文化；四是擦亮四块“国字招牌”——孙郭胡城址、新店土城遗址、沈鸿宾故居、王明璠府第；五是培植五个特色文化——提琴戏文化、拍打舞文化、鱼文化、嫦娥文化、羊楼洞文化。
    讲座最后，李城外强调说，文化的打造、品牌的确立绝非一日之功，必须有长远的眼光、全面的规划，一步一个脚印，通过文化的繁荣来彰显咸宁的魅力，通过文化的提升来提高咸宁的竞争力。他还鼓励在座的大学生深入了解咸宁地方文化，做对家乡文化有强烈自信的“知识分子”，而非“知道分子”。
（撰文：白晓楠 万平 摄影：潘梦思）


   
　