查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 图文：武当山老子像在汉制作完成 湖北日报讯 一尊将安放在武当山上的老子半身像，19日在武汉制作完成。这尊像由武汉市非遗代表性传承人泥人胡——胡作林历时30天精心制作完成，即将运往武当山。

（记者 张鸿 摄）





