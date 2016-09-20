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第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
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他是省博001号志愿者
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信仰的力量感人至深
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图文：武当山老子像在汉制作完成
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荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
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省博志愿者团队获评全国十佳
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大学生文创设计成果喜人
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支持发展职教校企合作
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张启发院士讲授学术规范
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恩施傩戏亮相全国展演
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文化新闻
2016.9.20 星期二
图文：武当山老子像在汉制作完成
湖北日报讯 一尊将安放在武当山上的老子半身像，19日在武汉制作完成。这尊像由武汉市非遗代表性传承人泥人胡——胡作林历时30天精心制作完成，即将运往武当山。
（记者 张鸿 摄）