他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
图文：武当山老子像在汉制作完成
    湖北日报讯 一尊将安放在武当山上的老子半身像，19日在武汉制作完成。这尊像由武汉市非遗代表性传承人泥人胡——胡作林历时30天精心制作完成，即将运往武当山。
（记者 张鸿 摄）


   
　