他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
湖北日报电子版
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
信仰的力量感人至深
——话剧《雨花台》创演人员与华农师生面对面交流
    湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员兰涵旗、张富淳）“这台话剧展示了信仰的力量，感人至深，激励我们不忘初心、继续前进。”昨日，原创大型史诗话剧《雨花台》在华中农业大学继续演出两场，反响热烈。主创人员、演员还与师生们面对面交流，共话雨花英烈精神。
    南京市话剧团有关负责人童青华介绍，在该剧创作过程中，主创团队多次赴雨花台烈士陵园参观调研，希望弘扬雨花精神，传承红色基因。雨花台烈士纪念馆讲解员周洁为师生们娓娓讲述了革命往事。
    一群青年演员在舞台上塑造了有血有肉的英烈形象。恽代英扮演者崔钟说，接下角色时，自己的体重与恽代英的清癯形象相去甚远。20多天里，他通过控制饮食和负重运动来减轻体重，并借助史料、照片等揣摩人物形象。“90后”演员金鑫饰演17岁就英勇就义的烈士曹顺标，他感慨地说：“感谢这个角色，让我在真情演绎中深刻感受革命党人的精神品质，鞭策自己不断成长进步。”
    充满革命英雄主义的话剧，深深叩动了师生们的心灵。“真实的人物、真实的故事、真实的台词，反映了一段真实悲壮的历史。”华中农大经济管理学院辅导员刘进说，《雨花台》生动地诠释了“信仰”二字。
    座谈会现场，该校牵挂剧社的3名学子声情并茂地表演了《雨花台》片段。在以支教为题材的原创校园话剧《牵挂》中扮演“向幺妹”的学生陈丽说，观看《雨花台》时，同学们都被先烈们的崇高精神所感动、震撼。
    学生董雯辰认为，当下的不少年轻人过度关注娱乐八卦，这种现状令人反思。我们要永远铭记历史，坚定理想信念。


   
　