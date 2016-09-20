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第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
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他是省博001号志愿者
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信仰的力量感人至深
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图文：武当山老子像在汉制作完成
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荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
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省博志愿者团队获评全国十佳
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大学生文创设计成果喜人
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支持发展职教校企合作
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张启发院士讲授学术规范
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恩施傩戏亮相全国展演
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文化新闻
2016.9.20 星期二
信仰的力量感人至深
——话剧《雨花台》创演人员与华农师生面对面交流
湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员兰涵旗、张富淳）“这台话剧展示了信仰的力量，感人至深，激励我们不忘初心、继续前进。”昨日，原创大型史诗话剧《雨花台》在华中农业大学继续演出两场，反响热烈。主创人员、演员还与师生们面对面交流，共话雨花英烈精神。
南京市话剧团有关负责人童青华介绍，在该剧创作过程中，主创团队多次赴雨花台烈士陵园参观调研，希望弘扬雨花精神，传承红色基因。雨花台烈士纪念馆讲解员周洁为师生们娓娓讲述了革命往事。
一群青年演员在舞台上塑造了有血有肉的英烈形象。恽代英扮演者崔钟说，接下角色时，自己的体重与恽代英的清癯形象相去甚远。20多天里，他通过控制饮食和负重运动来减轻体重，并借助史料、照片等揣摩人物形象。“90后”演员金鑫饰演17岁就英勇就义的烈士曹顺标，他感慨地说：“感谢这个角色，让我在真情演绎中深刻感受革命党人的精神品质，鞭策自己不断成长进步。”
充满革命英雄主义的话剧，深深叩动了师生们的心灵。“真实的人物、真实的故事、真实的台词，反映了一段真实悲壮的历史。”华中农大经济管理学院辅导员刘进说，《雨花台》生动地诠释了“信仰”二字。
座谈会现场，该校牵挂剧社的3名学子声情并茂地表演了《雨花台》片段。在以支教为题材的原创校园话剧《牵挂》中扮演“向幺妹”的学生陈丽说，观看《雨花台》时，同学们都被先烈们的崇高精神所感动、震撼。
学生董雯辰认为，当下的不少年轻人过度关注娱乐八卦，这种现状令人反思。我们要永远铭记历史，坚定理想信念。