查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第12版 文化新闻 ·他是省博001号志愿者 ·信仰的力量感人至深 ·图文：武当山老子像在汉制作完成 ·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 ·省博志愿者团队获评全国十佳 ·大学生文创设计成果喜人 ·支持发展职教校企合作 ·张启发院士讲授学术规范 ·恩施傩戏亮相全国展演 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 他是省博001号志愿者 · 信仰的力量感人至深 · 图文：武当山老子像在汉制作完成 · 荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读 · 省博志愿者团队获评全国十佳 · 大学生文创设计成果喜人 · 支持发展职教校企合作 · 张启发院士讲授学术规范 · 恩施傩戏亮相全国展演 12 文化新闻 2016.9.20 星期二 信仰的力量感人至深 ——话剧《雨花台》创演人员与华农师生面对面交流 湖北日报讯 （记者韩晓玲、通讯员兰涵旗、张富淳）“这台话剧展示了信仰的力量，感人至深，激励我们不忘初心、继续前进。”昨日，原创大型史诗话剧《雨花台》在华中农业大学继续演出两场，反响热烈。主创人员、演员还与师生们面对面交流，共话雨花英烈精神。

南京市话剧团有关负责人童青华介绍，在该剧创作过程中，主创团队多次赴雨花台烈士陵园参观调研，希望弘扬雨花精神，传承红色基因。雨花台烈士纪念馆讲解员周洁为师生们娓娓讲述了革命往事。

一群青年演员在舞台上塑造了有血有肉的英烈形象。恽代英扮演者崔钟说，接下角色时，自己的体重与恽代英的清癯形象相去甚远。20多天里，他通过控制饮食和负重运动来减轻体重，并借助史料、照片等揣摩人物形象。“90后”演员金鑫饰演17岁就英勇就义的烈士曹顺标，他感慨地说：“感谢这个角色，让我在真情演绎中深刻感受革命党人的精神品质，鞭策自己不断成长进步。”

充满革命英雄主义的话剧，深深叩动了师生们的心灵。“真实的人物、真实的故事、真实的台词，反映了一段真实悲壮的历史。”华中农大经济管理学院辅导员刘进说，《雨花台》生动地诠释了“信仰”二字。

座谈会现场，该校牵挂剧社的3名学子声情并茂地表演了《雨花台》片段。在以支教为题材的原创校园话剧《牵挂》中扮演“向幺妹”的学生陈丽说，观看《雨花台》时，同学们都被先烈们的崇高精神所感动、震撼。

学生董雯辰认为，当下的不少年轻人过度关注娱乐八卦，这种现状令人反思。我们要永远铭记历史，坚定理想信念。





