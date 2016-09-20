他是省博001号志愿者信仰的力量感人至深图文：武当山老子像在汉制作完成荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读省博志愿者团队获评全国十佳大学生文创设计成果喜人支持发展职教校企合作张启发院士讲授学术规范恩施傩戏亮相全国展演
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 第12版 文化新闻
·他是省博001号志愿者
·信仰的力量感人至深
·图文：武当山老子像在汉制作完成
·荆楚讲坛：香城泉都历史文化解读
·省博志愿者团队获评全国十佳
·大学生文创设计成果喜人
·支持发展职教校企合作
·张启发院士讲授学术规范
·恩施傩戏亮相全国展演
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12 文化新闻 2016.9.20 星期二
他是省博001号志愿者
七旬“草根教授”近10年义务讲解风雨无阻
    湖北日报讯 记者 李源 通讯员 方培 杨洪

    每个周末清晨7点，家住武汉市青山区钢都花园122社区的一位七旬老人都按时起床，赶往湖北省博物馆。9点半，他挂上“湖北省博物馆001号志愿者”胸牌，整理一下衣领，喝口茶润润嗓，就开始一整天的讲解工作。
    他就是在省博物馆义务讲解了近10年的“草根教授”胡昇，一名普通的共产党员。

　　迷恋楚文化走上讲解路
    胡昇今年70岁，党龄30年，退休前在一冶机械厂工作。
    1978年夏末秋初的一天，他在报纸上看到一则消息：曾侯乙编钟在随州出土，即将运抵湖北省博物馆展览。
    胡昇从小喜欢历史，从事的又是冶金工作，对编钟的铸造工艺很感兴趣，他迫不及待地来到省博物馆，“当时编钟七零八落的摆在地上。”胡昇回忆，虽然没有组装好，但那股恢弘的气势令人震撼。
    参观结束，胡昇意犹未尽。回家后，他找来各种书籍资料，补习楚文化知识。“那段时间老胡仿佛着了魔，没事就向同事和亲友推荐编钟展，陪着他们一起参观，边看边讲。”胡昇的老伴说。
    上世纪90年代初期，胡昇担任机械厂办公室秘书，负责接待南来北往的客户。“很多客户问我武汉有哪些景点值得一看，我说除了黄鹤楼、古琴台和东湖，一定要去省博物馆感受一下编钟的魅力，我来给你们当讲解员。”胡昇说，那时候几乎每周都要陪客户去趟省博，常来常往，省博的工作人员们也与这位编外讲解员熟稔起来。
    2007年，省博物馆着手组建志愿者团队，已退休的胡昇立即报名。由于专业知识过硬，又是熟脸，他被选聘为001号志愿讲解员。省博物馆志愿者团队现有成员2100余人。

　　受观众喜爱的“草根教授”
    湖北省博物馆平均每年接待160万人次，为让观众更加全面地了解荆楚历史文化，每次办展前，馆方都要给志愿讲解员们发放材料进行培训。
    胡昇说，除了熟记材料内容，每次他都要找来大量资料进行深入研究。观展者中不乏专家学者，如果讲解员肚子里的墨水不够，是很难胜任讲解工作的。
    2013年，“黄金草原——中国古代北方民族文物特展”在湖北亮相。为了拉近观众与草原文化的距离，胡昇自创“演绎法”，将歌曲《让我陪你一起看草原》和《成吉思汗》穿插在讲解过程中，形式既新颖又通俗易懂。6个小时的讲解结束后，一位高校教师找到胡昇，问他是哪个学校的教授，要跟他互换名片。胡昇笑道，我是草根，不是教授。长谈后，这位教师向胡昇竖起大拇指，“我佩服您的学识，您是一位‘草根教授’！”
    去年省博举办“拿破仑文物特展”时，一位观众问胡昇：“湖北省博物馆的镇馆之宝有几样？”胡昇回答，越王勾践剑、曾侯乙编钟、郧县人头骨化石、元青花四爱图梅瓶，共4样。有观众半开玩笑地说，不对，应该是5样，还有一样就是胡老师您。
    省博物馆要求，志愿者每年至少要讲解80个小时。而胡昇每年要讲800到1000小时，每逢周末和节假日，只要家里没有特别的事，他都会赶到省博讲解，退休近10年来风雨无阻。
    “古人说独乐乐不如众乐乐，只要身体条件允许，我会把志愿讲解工作坚持下去”，胡昇说。


 
　