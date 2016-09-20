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每个周末清晨7点，家住武汉市青山区钢都花园122社区的一位七旬老人都按时起床，赶往湖北省博物馆。9点半，他挂上“湖北省博物馆001号志愿者”胸牌，整理一下衣领，喝口茶润润嗓，就开始一整天的讲解工作。

他就是在省博物馆义务讲解了近10年的“草根教授”胡昇，一名普通的共产党员。



迷恋楚文化走上讲解路

胡昇今年70岁，党龄30年，退休前在一冶机械厂工作。

1978年夏末秋初的一天，他在报纸上看到一则消息：曾侯乙编钟在随州出土，即将运抵湖北省博物馆展览。

胡昇从小喜欢历史，从事的又是冶金工作，对编钟的铸造工艺很感兴趣，他迫不及待地来到省博物馆，“当时编钟七零八落的摆在地上。”胡昇回忆，虽然没有组装好，但那股恢弘的气势令人震撼。

参观结束，胡昇意犹未尽。回家后，他找来各种书籍资料，补习楚文化知识。“那段时间老胡仿佛着了魔，没事就向同事和亲友推荐编钟展，陪着他们一起参观，边看边讲。”胡昇的老伴说。

上世纪90年代初期，胡昇担任机械厂办公室秘书，负责接待南来北往的客户。“很多客户问我武汉有哪些景点值得一看，我说除了黄鹤楼、古琴台和东湖，一定要去省博物馆感受一下编钟的魅力，我来给你们当讲解员。”胡昇说，那时候几乎每周都要陪客户去趟省博，常来常往，省博的工作人员们也与这位编外讲解员熟稔起来。

2007年，省博物馆着手组建志愿者团队，已退休的胡昇立即报名。由于专业知识过硬，又是熟脸，他被选聘为001号志愿讲解员。省博物馆志愿者团队现有成员2100余人。



受观众喜爱的“草根教授”

湖北省博物馆平均每年接待160万人次，为让观众更加全面地了解荆楚历史文化，每次办展前，馆方都要给志愿讲解员们发放材料进行培训。

胡昇说，除了熟记材料内容，每次他都要找来大量资料进行深入研究。观展者中不乏专家学者，如果讲解员肚子里的墨水不够，是很难胜任讲解工作的。

2013年，“黄金草原——中国古代北方民族文物特展”在湖北亮相。为了拉近观众与草原文化的距离，胡昇自创“演绎法”，将歌曲《让我陪你一起看草原》和《成吉思汗》穿插在讲解过程中，形式既新颖又通俗易懂。6个小时的讲解结束后，一位高校教师找到胡昇，问他是哪个学校的教授，要跟他互换名片。胡昇笑道，我是草根，不是教授。长谈后，这位教师向胡昇竖起大拇指，“我佩服您的学识，您是一位‘草根教授’！”

去年省博举办“拿破仑文物特展”时，一位观众问胡昇：“湖北省博物馆的镇馆之宝有几样？”胡昇回答，越王勾践剑、曾侯乙编钟、郧县人头骨化石、元青花四爱图梅瓶，共4样。有观众半开玩笑地说，不对，应该是5样，还有一样就是胡老师您。

省博物馆要求，志愿者每年至少要讲解80个小时。而胡昇每年要讲800到1000小时，每逢周末和节假日，只要家里没有特别的事，他都会赶到省博讲解，退休近10年来风雨无阻。

“古人说独乐乐不如众乐乐，只要身体条件允许，我会把志愿讲解工作坚持下去”，胡昇说。





