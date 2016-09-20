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第11版 经济纵横
·丹江口给棚改户发“房票”
·进口通关时间由“天”变“小时”
·籼改粳 潜力大
·跨界谋深耕 服务求创新
·武汉公交专用道管理办法下月实施
·图文：最美水上公路
·去年我省减免公路通行费31.3亿元
·我省启动“轿运车”专项治理
·一批在建问题项目被通报
·仙桃新建12个镇级污水处理厂
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丹江口给棚改户发“房票”
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进口通关时间由“天”变“小时”
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籼改粳 潜力大
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跨界谋深耕 服务求创新
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武汉公交专用道管理办法下月实施
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图文：最美水上公路
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去年我省减免公路通行费31.3
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我省启动“轿运车”专项治理
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一批在建问题项目被通报
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仙桃新建12个镇级污水处理厂
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经济纵横
2016.9.20 星期二
仙桃新建12个镇级污水处理厂
湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员陈国力）仙桃镇级污水处理厂建设进入“窗口期”。该市住建委昨日提供的资料显示，新建的12个镇级污水处理厂可日处理污水4.5万吨。
今年4月，该市决定，投资3亿元，改造提升已建成的镇级污水处理厂，新建12个镇级污水处理厂。该市组建仙桃水务环境科技有限公司，争取武汉水务和北京碧水源公司加盟，运用PPP模式升级改造镇级污水处理厂。
目前，该市已建成的毛嘴、三伏潭、张沟、沔城、彭场、杨林尾等6个生活污水处理厂，已全部由仙桃水务环境科技有限公司托管运行，污水处理厂管网不健全，常年“吃不饱”“喝不够”的问题正逐步解决。此外，包括陈场、张沟、郭河在内的12座新建污水处理厂正抓紧建设，并将于今明两年相继投入使用。届时，仙桃所有镇区污水将实现三个百分之百：百分之百集并归网、百分之百集中处理、百分之百达标排放。