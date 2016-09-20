查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 仙桃新建12个镇级污水处理厂 湖北日报讯 （记者张卫华、通讯员陈国力）仙桃镇级污水处理厂建设进入“窗口期”。该市住建委昨日提供的资料显示，新建的12个镇级污水处理厂可日处理污水4.5万吨。

今年4月，该市决定，投资3亿元，改造提升已建成的镇级污水处理厂，新建12个镇级污水处理厂。该市组建仙桃水务环境科技有限公司，争取武汉水务和北京碧水源公司加盟，运用PPP模式升级改造镇级污水处理厂。

目前，该市已建成的毛嘴、三伏潭、张沟、沔城、彭场、杨林尾等6个生活污水处理厂，已全部由仙桃水务环境科技有限公司托管运行，污水处理厂管网不健全，常年“吃不饱”“喝不够”的问题正逐步解决。此外，包括陈场、张沟、郭河在内的12座新建污水处理厂正抓紧建设，并将于今明两年相继投入使用。届时，仙桃所有镇区污水将实现三个百分之百：百分之百集并归网、百分之百集中处理、百分之百达标排放。





