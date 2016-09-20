查看本版大图 上一版 下一版 版面概览 第11版 经济纵横 ·丹江口给棚改户发“房票” ·进口通关时间由“天”变“小时” ·籼改粳 潜力大 ·跨界谋深耕 服务求创新 ·武汉公交专用道管理办法下月实施 ·图文：最美水上公路 ·去年我省减免公路通行费31.3亿元 ·我省启动“轿运车”专项治理 ·一批在建问题项目被通报 ·仙桃新建12个镇级污水处理厂 数字报首页-本期首页-多媒体版-离线阅读-退出 版面导航 标题导航 报纸订阅 在线投稿 在线调查 第1版 : 要闻 第10版 : 评论 第11版 : 经济纵横 第12版 : 文化新闻 第13版 : 民生关注 第14版 : 体育 第15版 : 读者 第16版 : 专题 第2版 : 时政要闻 第3版 : 特别报道 第4版 : 特别报道 第5版 : 特别报道 第6版 : 特别报道 第7版 : 时事 第8版 : 专题 第9版 : 走进红色首府·监利周老嘴 · 丹江口给棚改户发“房票” · 进口通关时间由“天”变“小时” · 籼改粳 潜力大 · 跨界谋深耕 服务求创新 · 武汉公交专用道管理办法下月实施 · 图文：最美水上公路 · 去年我省减免公路通行费31.3 · 我省启动“轿运车”专项治理 · 一批在建问题项目被通报 · 仙桃新建12个镇级污水处理厂 11 经济纵横 2016.9.20 星期二 安全管理不得走过场 一批在建问题项目被通报 湖北日报讯 （记者彭一苇）脚手架搭设不规范、起重机械不按规定维保……昨从省住建厅获悉，该厅近期进行了第三季度工程质量安全巡查，一些存在问题的在建项目被通报。

在巡查中发现，一些企业安全管理责任没有落实。如，江西群力建设有限公司承建的恩施市五峰山隧道工程项目、湖南长沙椰梨建筑有限公司承建的武汉市经济开发区海伦春天三期项目、安徽安庆市天纵建设有限公司承建的南漳县金漳茗都项目，没有企业对项目部检查的记录，也未建立项目经理安全生产考核制度。

在一些项目上，脚手架和模架施工安全管理不到位。如，海伦春天三期项目悬挑脚手架上杂物较多，大横杆缺失严重，连墙件设置不符合规范要求；襄阳市高新区深圳工业园住宅小区2期7号楼项目卸料钢平台搭设严重不符合规范要求；枝江市金湖生态酒店项目悬挑脚手架剪刀撑设置不规范，模板支撑大部分立杆错接。

对于建筑起重机械，部分项目也未规范维保。如，南漳县金漳茗都项目的塔机、施工电梯未按规定进行维修保养，现场没有设备保养相关记录；宣恩县睿山华庭项目塔机、施工电梯，武汉市海伦春天三期项目的塔机都没有日检、周检记录。

此外，检查人员还通过追溯现场检测报告对18家检测机构检测行为进行了抽查，发现了检测样品管理不规范，流转记录不全等问题。





